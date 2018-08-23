Мевля забил «Мёльде» в Лиге Европы

«Зенит» по-прежнему привыкает играть без набравшего этом сезоне отличную форму Кристиана Нобоа. Игроки нашей команды поддерживают травмированного эквадорца, как могут (см. фото). Эйфория от разгрома минского «Динамо» в предыдущем раунде Лиги Европы закончилась с первым пропущенным голом от норвежского клуба. Сергей Семак выставил на этот матч Андрея Лунёва, но и он не выручил после удара, нанесённого под занавес первого тайма – 0:1.

«Мёльде» продержался до 71-й минуты, когда Артём Дзюба сравнял счёт. Этот гол случился после выхода на замену Заболотного, который стал автором следующего мяча «Зенита». Но и 2:1 перед ответным матчем на выезде не казались весомым преимуществом. Ключевым эпизодом стал угловой на исходе второго тайма. Мяч от Заболотного отскочил к Мевле, и защитник «Зенита» смог поразить ворота соперника. Итоговые 3:1 создали петербургскому клубу комфортный задел перед матчем в Норвегии.

Сыграл свой еврокубковый матч ещё один российский клуб. «Уфа» потерпела приемлемое поражение в Шотландии от «Рейнджерс» (0:1). Однако отсутствие у уфимцев опыта подобных матчей может в дальнейшем помочь команде Стивена Джеррарда.