Кадар забил в свои ворота в матче Лиги Чемпионов

По подбору игроков «Аякс» виделся фаворитом в противостоянии с киевским «Динамо» в квалификации Лиги Чемпионов. Из «Манчестер Юнайтед» летом вернулся Дэйли Блинд, из «Саутгемптона» перешёл Душан Тадич, а на острие атаки играет 35-летний Хунтелар.

Центральный защитник динамовцев Кадар считается возможным новичком «Зенита». «Питерец.ру» присмотрелся к игре венгра в этом матче: впечатления получились смешанными. Начало для гостей «Йохан Кройф Арена» оказалось хуже не придумаешь. «Аякс» вышел вперёд уже на 2-й минуте: не выручил голкипер Бойко. Но именно подключение Кадара при подаче углового привело к голу динамовцев. Прыгучий вратарь «Аякса» Онана парировал сильнейший удар Кадара головой, но мяч оказался в сетке ворот после добивания.

После этого Кадар снова оказался в центре внимания. После мощного удара Зиеша случился автогол, и «Аякс» воодушевился – 2:1. Вскоре Тадич с передачи аргентинца Тальяфико забил ещё раз, и первый тайм завершился со счётом 3:1 в пользу «Аякса». Счёт не изменился до финального свистка.

Параллельно в СМИ прошла информация, что «Зенит» не смог купить защитника Дугласа Сантона из второй Бундеслиги.