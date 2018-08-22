ПАОК Рэзвана Луческу продолжает удивлять

Поклонникам «Спартака» теперь может быть не так обидно: вслед за российским клубом ПАОК намерен не пустить в основной турнир Лиги Чемпионов и «Бенфику». Португальская команда владела большим преимуществом и много била по воротам Пасхалакиса. Но забить хозяева «Да Луш» смогли лишь однажды. Серб Мажич назначил пенальти буквально перед перерывом, и «Бенфика» вышла вперёд.

В прошлом раунде «Бенфике» хватило победы со счётом 1:0 дома для того, чтобы выбить солидный по составу «Фенербахче» (Шкртел, Нойштедтер, Вальбуэна). Однако «Питерец.ру» заметил, что в квалификации Лиги Чемпионов «Бенфика» больше одного гола за матч пока не забивала. А в Салониках теперь подопечным Руя Витории забивать придётся: нулевая ничья или победа с любым счётом будет означать очередной провал португальского гранда в сильнейшем клубном турнире Европы. В прошлом сезоне «Бенфика» была просто ужасна в группе А – 6 поражений при разнице мячей 1–14.

Более результативным получился матч в белорусском Борисове, где БАТЭ уступил голландскому ПСВ со счётом 2:3. Один из мячей у хозяев поля забил 37-летний Александр Глеб.