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» » Жоаозиньо сделал результат для «Динамо», Салах – для «Ливерпуля»

Жоаозиньо сделал результат для «Динамо», Салах – для «Ливерпуля»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
reuters.com
Новобранец «Динамо» Жоаозиньо отдал две передачи и забил гол в игре с «Уфой».

Менеджмент «Динамо» (заместителем гендиректора является Роман Широков) не ошибся, пригласив бразильца в клуб. Игра против «Уфы» стала настоящим бенефисом 29-летнего бразильца.

Бывшая команда Сергея Семака продержалась до 63-й минуты, года Беленову забил Кирилл Панченко. Ассистировал динамовскому форварду Жоаозиньо, который на 84-й минуте выдал голевой пас Луценко. Сам Жоаозиньо и довершил разгром гостей, нанеся точный удар в компенсированное время. «Питерец.ру» ждёт встречи динамовцев со «Спартаком», который в заключительном туре прошлого чемпионата потерпел в дерби судьбоносное поражение.

А звезда Английской Премьер-Лиги Мохаммед Салах внёс ключевой вклад в трудную победу «Ливерпуля» в гостях над «Кристал Пэлэс». Прямо перед перерывом Салах заработал пенальти, который реализовал Милнер. Во втором тайме за «фол последней надежды» против египтянина с поля был удалён защитник хозяев «Селхерст-Парка». В компенсированное время передача Салаха на Мане привела ко второму голу «Ливерпуля», который выиграл со счётом 2:0.
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