ента новостей

00:27
Жоаозиньо сделал результат для «Динамо», Салах – для «Ливерпуля»
21:26
«Зенит» надолго лишился Кристиана Нобоа
13:00
В центре Петербурга обезврежен "карманник"
12:51
Полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу на набережной
10:33
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
10:20
В Невском районе подростку сломали челюсть
10:01
Спектакль «Письма нелюбимых»
09:59
Кинотеатр под открытым небом
09:43
В центре Петербурга тройное ДТП
08:23
Экспорт снижается
20:23
Если у «МанСити» всё отлично, то у «Юнайтед» проблемы
23:14
«МатчТВ» против футбола
22:58
Новосельцев забил «Оренбургу», но «Анжи» проиграл
20:58
Депутат ЗакС займется заброшенными зданиями
12:10
На КАД между Московским шоссе и Софийской улицей на месяц перекроют две полосы движения
10:59
На крыше Roof Place состоится масштабный концерт
10:55
В Петербурге задержали группу автоугонщиков
10:52
В Московском районе произошло ДТП с пешеходом
10:43
В Ленобласти мигрант изнасиловал мальчика
05:46
Траты к 1 сентября
23:50
«Зенит» совершил чудо, забив минскому «Динамо» ВОСЕМЬ голов
14:28
Умерла Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова
14:03
В Ленобласти произошло серьезное ДТП с пешеходом
13:55
Помещения медицинского университета имени Павлова будут отремонтированы
13:45
Слет лидеров волонтерских движений Петербурга
12:44
На юго-западе Петербурга нашли двух утопленников
12:38
Сергей Дубинин: крестовый поход против инфляции
11:05
Ладожский мост разведут на 15 минут
10:11
Россияне понесут ответственность за приглашенных иностранцев
10:03
В Курортном районе поймали насильника
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Зенит» надолго лишился Кристиана Нобоа

«Зенит» надолго лишился Кристиана Нобоа

0
55
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Разгром «Урала» порадовал, а травма Кристиана Нобоа оказалась серьёзной.

В этом сезоне Кристиан Нобоа стал одним из ведущих игроков «Зенита». Именно идеально исполненный штрафной Нобоа помог догнать и перегнать минское «Динамо» в историческом матче Лиги Европы.

И вот эквадорский полузащитник выбыл из строя на полгода. Не только Максим Деменко заметил, что при Семаке Нобоа стал одним из лидеров «сине-бело-голубых». Любители статистики отметили прекрасные показатели Нобоа по количеству и проценту точности передач (особенно длинных). Отлично смотрятся и показатели Нобоа по отборам и перехватам мяча. «Питерец.ру» особенно выделяет мнение Артёма Дзюбы, назвавшего травмировавшегося хавбека ключевым игроком команды.

Кто теперь будет организовывать игру в центре поля вместе с Паредесом? Полузащитников у «Зенита» предостаточно, однако далеко не все они демонстрировали такой же блестящий футбол, как Нобоа. 33-летний легионер из-за повреждения крестообразной связки правого колена ещё долго не поможет лидеру чемпионата России.

Либо Семаку придётся перестроить игру «Зенита», либо Рибалтевыбить средств на трансфер ещё одного полузащитника.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

16-08-2018, 23:50
«Зенит» совершил чудо, забив минскому «Динамо» ВОСЕМЬ голов
19-10-2017, 23:30
Ригони превзошёл Бендтнера, а «Зенит» обыграл «Русенбор»
11-06-2017, 21:39
Перейдёт ли Ибрагимович в «Зенит» вслед за Нобоа?
23-11-2016, 21:16
Олег Шатов выбыл из строя до 2017 года
3-08-2016, 23:51
«Ростов» прошёл «Андерлехт» в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА
28-07-2015, 20:50
Нобоа может вернуться в Россию и другие трансферные новости РФПЛ

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
100
Вчера, 09:43
В центре Петербурга тройное ДТП
0
136
17-08-2018, 10:52
В Московском районе произошло ДТП с пешеходом
0
148
16-08-2018, 14:03
В Ленобласти произошло серьезное ДТП с пешеходом
0
152
15-08-2018, 12:17
В Приморском районе женщины на иномарки врезались в столб
Наверх