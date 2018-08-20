«Зенит» надолго лишился Кристиана Нобоа

В этом сезоне Кристиан Нобоа стал одним из ведущих игроков «Зенита». Именно идеально исполненный штрафной Нобоа помог догнать и перегнать минское «Динамо» в историческом матче Лиги Европы.

И вот эквадорский полузащитник выбыл из строя на полгода. Не только Максим Деменко заметил, что при Семаке Нобоа стал одним из лидеров «сине-бело-голубых». Любители статистики отметили прекрасные показатели Нобоа по количеству и проценту точности передач (особенно длинных). Отлично смотрятся и показатели Нобоа по отборам и перехватам мяча. «Питерец.ру» особенно выделяет мнение Артёма Дзюбы, назвавшего травмировавшегося хавбека ключевым игроком команды.

Кто теперь будет организовывать игру в центре поля вместе с Паредесом? Полузащитников у «Зенита» предостаточно, однако далеко не все они демонстрировали такой же блестящий футбол, как Нобоа. 33-летний легионер из-за повреждения крестообразной связки правого колена ещё долго не поможет лидеру чемпионата России.

Либо Семаку придётся перестроить игру «Зенита», либо Рибалте – выбить средств на трансфер ещё одного полузащитника.