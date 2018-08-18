ента новостей

23:14
«МатчТВ» против футбола
22:58
Новосельцев забил «Оренбургу», но «Анжи» проиграл
20:58
Депутат ЗакС займется заброшенными зданиями
12:10
На КАД между Московским шоссе и Софийской улицей на месяц перекроют две полосы движения
10:59
На крыше Roof Place состоится масштабный концерт
10:55
В Петербурге задержали группу автоугонщиков
10:52
В Московском районе произошло ДТП с пешеходом
10:43
В Ленобласти мигрант изнасиловал мальчика
05:46
Траты к 1 сентября
23:50
«Зенит» совершил чудо, забив минскому «Динамо» ВОСЕМЬ голов
14:28
Умерла Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова
14:03
В Ленобласти произошло серьезное ДТП с пешеходом
13:55
Помещения медицинского университета имени Павлова будут отремонтированы
13:45
Слет лидеров волонтерских движений Петербурга
12:44
На юго-западе Петербурга нашли двух утопленников
12:38
Сергей Дубинин: крестовый поход против инфляции
11:05
Ладожский мост разведут на 15 минут
10:11
Россияне понесут ответственность за приглашенных иностранцев
10:03
В Курортном районе поймали насильника
08:52
Что даст встреча с Меркель?
20:58
Концерт акапелла группы Plusfive
16:58
Ядовитые выхлопы вместо полезной энергии: шведы не будут строить электростанцию в Новоселках
13:40
В Невском районе сгорела иномарка
13:37
В Красносельском районе обнаружена без присмотра пятилетняя девочка
12:17
В Приморском районе женщины на иномарки врезались в столб
10:46
В Невском районе турок напал с ножом на петербуржца
10:35
В Ленобласти насильник напал на школьницу
08:13
Милонов против колбасы
00:24
Крах «Спартака» в отборе Лиги Чемпионов
20:32
Открытие выставки «Дизайн. Конвергенция»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «МатчТВ» против футбола

«МатчТВ» против футбола

0
39
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.merengues.ru
Иного вывода по итогам этой спортивной субботы сделать просто нельзя.  

18 августа у главного спортивного канала страны поводов показать футбольный матч было достаточно. Не секрет, что чемпионат мира подстегнул интерес к просмотру футбола в России. Но действительность, как пел Высоцкий, ещё кошмарнее…

«Питерец.ру» уверен, что выбор был огромный, но в сетке вещания – бокс и хоккей. Тем временем ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» (3:0), снова в составе армейцев отличился Абель Эрнандес. «Спартак» после фиаско в квалификации Лиги Чемпионов смог увезти 3 очка из Краснодара.

Параллельно много интересного произошло и в Английской Премьер-Лиге. В центральном матче дня «Челси» повёл с разницей в два мяча против «Арсенала». Однако подопечные Эмери проявили характер и сравняли счёт. Героем встречи стал Маркос Алонсо (на фото) – этот защитник может забивать решающие голы. За «Эвертон» снова отличился Ришарлисон. «Вест Хэм» после 0:4 от «Ливерпуля» в гостях проиграл и на своём поле. Арнаутович реализовал пенальти в первом тайме, но «Борнмут» дважды забил во втором.

Скоро начнёт свой матч «Барселона», но для «МатчТВ» важнее Тайсон Фьюри.

 

 
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

20-06-2018, 20:34
Роналду снова забил, лишив Марокко шансов на плей-офф
17-05-2017, 21:38
«Зенит» победил «Краснодар», «Спартак» разгромил «Терек»
8-03-2017, 01:33
«Наполи» не смог пройти «Реал» в Лиге Чемпионов
8-12-2016, 13:09
Футбольный ЦСКА проиграл последний матч при Слуцком
24-09-2015, 01:46
Фирменный бросок Ковальчука принёс СКА победу над ЦСКА в гостях
15-02-2015, 16:19
ПСВ снова выигрывает, а Люк Де Йонг делает хет-трик

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
109
17-08-2018, 10:52
В Московском районе произошло ДТП с пешеходом
0
135
16-08-2018, 14:03
В Ленобласти произошло серьезное ДТП с пешеходом
0
139
15-08-2018, 12:17
В Приморском районе женщины на иномарки врезались в столб
0
174
13-08-2018, 17:31
Смертельное ДТП в Ленобласти
Наверх