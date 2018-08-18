«МатчТВ» против футбола

18 августа у главного спортивного канала страны поводов показать футбольный матч было достаточно. Не секрет, что чемпионат мира подстегнул интерес к просмотру футбола в России. Но действительность, как пел Высоцкий, ещё кошмарнее…

«Питерец.ру» уверен, что выбор был огромный, но в сетке вещания – бокс и хоккей. Тем временем ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» (3:0), снова в составе армейцев отличился Абель Эрнандес. «Спартак» после фиаско в квалификации Лиги Чемпионов смог увезти 3 очка из Краснодара.

Параллельно много интересного произошло и в Английской Премьер-Лиге. В центральном матче дня «Челси» повёл с разницей в два мяча против «Арсенала». Однако подопечные Эмери проявили характер и сравняли счёт. Героем встречи стал Маркос Алонсо (на фото) – этот защитник может забивать решающие голы. За «Эвертон» снова отличился Ришарлисон. «Вест Хэм» после 0:4 от «Ливерпуля» в гостях проиграл и на своём поле. Арнаутович реализовал пенальти в первом тайме, но «Борнмут» дважды забил во втором.

Скоро начнёт свой матч «Барселона», но для «МатчТВ» важнее Тайсон Фьюри.