Новосельцев забил «Оренбургу», но «Анжи» проиграл

Карьера Ивана Новосельцева в «Зените» не заладилась с самого начала. Защитник отправился уже во вторую аренду – на этот раз в «Анжи». Именно Новосельцев открыл счёт в дебюте домашнего матча с «Оренбургом». Новосельцев удачно подключился к атаке и нанёс точный удар по воротам Фролова.

«Питерец.ру» заметил, что голкипер «Оренбурга» стал одним из открытий старта чемпионата России. Именно Фролов отразил пенальти, назначенный за фол против Маркелов перед перерывом. Забей «Анжи» второй мяч – и подопечные Магомеда Адиева вряд ли упустили бы вторую победу в первенстве. Но Фролов выиграл дуэль у Маркелова, а во втором тайме оборона «Анжи» не устояла.

По иронии судьбы, во втором тайме Новосельцев из героя превратился в антигероя. Именно он «привёз» пенальти, после которого счёт стал равным. На 77-й минуте защитники не смогли помешать Сутормину поразить ворота Дюпина, и «Оренбург» вышел вперёд. Вскоре гости забили ещё раз, и «Анжи» уступил дома со счётом 1:3.

«Зенит» в 4-м туре сыграет 19 августа дома с «Уралом». Не смогут сыграть травмированные Кокорин и Маммана, а Кузяев пропустил этот матч из-за дисквалификации.