«Зенит» совершил чудо, забив минскому «Динамо» ВОСЕМЬ голов

Помимо ужасающих 0:4 в первом матче против «Зенита» сегодня было и отсутствие зрителей. Последствия несдержанности зрителей на мачте с «Лейпцигом» - пустые трибуны «Петровского». Выход был найден – на «Крестовском» организовали фан-зону с комментарием фартового Стогниенко.

Основные события развернулись во втором тайме и в дополнительное время, которого «Зениту» ещё нужно было добиться. После великолепно исполненного Нобоа удара со стандарта «Зенит» повёл 2:0. Но на 72-й минуте за несдержанность поплатился автор первого гола Паредес – удаление. Положение «Зенит» стало близко к безнадёжному, но снова на первый план вышел Артём Дзюба. Нападающий дважды отличился, и «сине-бело-голубые» добились овертайма.

В дополнительные полчаса поймавший кураж «Зенит» было не остановить. Наша команда даже не обратили внимания на пропущенный гол, забив в ворота Горбунова ЧЕТЫРЕ мяча за четверть часа игры. Добил гостей дубль Роберта Мака на 120-й минуте, а Дзюба добился хет-трика.

«Питерец.ру» надеется, что теперь «Зенит» сметёт со своего пути следующего еврокубкового соперника – норвежский «Мёльде».