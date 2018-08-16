Умерла Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова

Комитет по физической культуре и спорту городской администрации сообщил о смерти Елены Шушуновой на 50-м году жизни. СМИ со ссылкой на представителя Федерации спортивной гимнастики РФ Елену Михайлову сообщили предварительную причину – осложнения после воспаления лёгких. Сестра привезла Елену Львовну в больницу, но ночью двукратная Олимпийская чемпионка ушла из жизни.

Городской спорткомитет, где работала Шушунова, перечислил её основные победы. Гимнастка являлась многократной чемпионкой Советского Союза, пятикратная чемпионка мира и Европы, обладательница Кубка мира 1986 года. В том же году Шушунова выиграла соревнования на брусьях, вольные упражнения, прыжок и командное золото на Играх Доброй Воли в Москве. Вершиной спортивной карьеры Шушуновой стали Олимпийские Игры в Сеуле. В остром соперничестве с румынкой Даньелой Силиваш Шушунова завоевала две золотые медали – в многоборье и командном первенстве.

В Международный гимнастический Зал славы Шушунову включили в 2004 году (первым членом Зала славы стала в 1988 году Ольга Корбут).