Крах «Спартака» в отборе Лиги Чемпионов

Даже в случае успеха в противостоянии с ПАОКом на пути «Спартака» к основному турниру Лиги Чемпионов стоял бы серьёзный соперник – португальская «Бенфика». Но если уступить дорогу одному из победителей Кубка Чемпионов для «красно-белых» не было бы позором, то ПАОК явно нужно было проходить.

Теперь любители рефлексии вспомнят все подобные неудачи «Спартака»: «Кошице» в 1997 году и «Селтик» времён тренерства Черчесова. Нынешний тренер «Спартака» Массимо Каррера так может и досрочно покинуть команду: вылет от ПАОКа явно не входил в планы менеджмента московского клуба.

В первом тайме игроки «Спартака» нервничали, особенно инертно смотрелся Луис Адриано. В итоге расстроенный своей игрой бразилец нарвался на красную карточку уже на 33-й минуте, чем только упростил задачу гостям. В меньшинстве «Спартак» забить не смог, и теперь с «Бенфикой» сыграет ПАОК. «Питерец.ру» заметил, как в ложе на стадионе радовался успеху ПАОКа его владелец – бывший депутат Государственной Думы Иван Саввиди, гражданин России.