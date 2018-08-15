ента новостей

00:24
Крах «Спартака» в отборе Лиги Чемпионов
20:32
Открытие выставки «Дизайн. Конвергенция»
16:25
Депутаты прокомментировали выходку молодых людей, которые забрались на Медный всадник с мангалом
16:17
Стихийная свалка появилась около детского сада в Красном Селе
10:32
В Московском районе в квартире горел балкон
10:20
В Центральном районе задержан угонщик автобуса
09:38
В Красносельском районе мигрант изнасиловал школьницу
08:06
Две радуги
00:00
1 удар = 1 гол: так сыграл «Зенит» в Казани
21:48
Баскетбольный «Зенит» выходит из отпуска 14 августа
17:31
Смертельное ДТП в Ленобласти
17:27
На крыше Roof Place состоится спектакль финалистов шоу "Comedy Баттл"
17:17
Лекция Юлии Арутюнян «Русский стиль в изобразительном искусстве»
13:39
Третий сезон кинопоказов FREEDOM CINEMA
13:35
Вандалы установили мангал на Медном всаднике
12:53
Лекторий не для всех: секс, гламур и одиночество в искусстве
12:48
В Парголово обокрали строительную фирму
11:52
На путепроводе КАД над Шоссейной улицей перекроют две полосы движения
11:47
Международный open-air науки и технологий Geek Picnic
09:57
В Петербурге «карманники» обокрали двух иностранцев
08:11
Новые первокурсники
21:52
День удалений в чемпионате России
23:25
Евгений Марков лишил победы клуб Дмитрия Парфёнова
21:01
На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют два съезда
19:06
На развязке КАД с Московским шоссе на две недели полностью перекроют два съезда
13:30
В районе Финского залива пропала пожилая женщина
08:43
Доллар снова растет
23:31
Крах «Зенита» в Минске: виноват Лодыгин или Семак?
19:25
На КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса перекроют одну полосу движения
14:19
Внутренний двор Гостиного Двора откроют для фестиваля «Живые улицы»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Крах «Спартака» в отборе Лиги Чемпионов

Крах «Спартака» в отборе Лиги Чемпионов

0
60
Автор: Пётр Балякин
+1
Фото:
ria.ru
Нулевая ничья дома с ПАОКом выбила «Спартак» из квалификации Лиги Чемпионов.

Даже в случае успеха в противостоянии с ПАОКом на пути «Спартака» к основному турниру Лиги Чемпионов стоял бы серьёзный соперник – португальская «Бенфика». Но если уступить дорогу одному из победителей Кубка Чемпионов для «красно-белых» не было бы позором, то ПАОК явно нужно было проходить.

Теперь любители рефлексии вспомнят все подобные неудачи «Спартака»: «Кошице» в 1997 году и «Селтик» времён тренерства Черчесова. Нынешний тренер «Спартака» Массимо Каррера так может и досрочно покинуть команду: вылет от ПАОКа явно не входил в планы менеджмента московского клуба.

В первом тайме игроки «Спартака» нервничали, особенно инертно смотрелся Луис Адриано. В итоге расстроенный своей игрой бразилец нарвался на красную карточку уже на 33-й минуте, чем только упростил задачу гостям. В меньшинстве «Спартак» забить не смог, и теперь с «Бенфикой» сыграет ПАОК. «Питерец.ру» заметил, как в ложе на стадионе радовался успеху ПАОКа его владелец – бывший депутат Государственной Думы Иван Саввиди, гражданин России.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

21-11-2017, 23:54
«Спартак» в компенсированное время упустил победу над «Марибором» в Лиге Чемпионов
5-08-2016, 21:12
Дмитрий Аленичев покинул пост главного тренера «Спартака»
2-11-2017, 01:12
«Спартак» увёз из «Севильи» лишь гол престижа
5-03-2017, 18:41
Луис Адриано забил, но «Спартак» не смог обыграть «Краснодар»
9-04-2017, 17:14
«Спартак» оторвался от «Зенита» на 8 очков за 8 туров до финиша
19-09-2017, 21:45
Федун против Заболотного: послевкусие ничьей «Тосно» и «Спартака»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
137
13-08-2018, 17:31
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
198
7-08-2018, 10:18
В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми
0
197
6-08-2018, 09:43
На КАД в ДТП погиб мотоциклист
0
212
2-08-2018, 09:59
В Красногвардейском районе в ДТП пострадал пешеход.
Наверх