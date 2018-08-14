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1 удар = 1 гол: так сыграл «Зенит» в Казани

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
Команда Сергея Семака сумела забить в меньшинстве после удаления Кузяева.

Сергей Семак в бытность футболистом сам выступал за «Рубин». Да и 0:4 в Минске в матче Лиги Европы просто вынуждали «Зенит» побеждать в календарном матче чемпионата России.

Однако до 78-й минуты игра складывалась явно не в пользу нашей команды. А атаке хозяева наполовину заполненной «Казань-Арены» не давали сделать ничего, а сами периодически беспокоили Лунёва. После удаления Далера Кузяева за второе предупреждение на 71-й минуте даже ничья могла показаться болельщикам «Зенита» чудом.

Но оставшийся в «Зените» вопреки слухам об отъезде в зарубежный клуб Артём Дзюба снова сделал результат. «Питерец.ру» не исключает, что лето 2018 года так и войдёт в футбольную историю Отечества главой «Лето Дзюбы». Нападающий «Зенита» сам добыл мяч, отобрав его у соперника, и снабдил хорошей передачей вышедшего на замену Ерохина. «Зенит» повёл в счёте и смог в меньшинстве удержать труднейшую выездную победу.

В другом матче «Краснодар» одержал минимальную победу в Уфе. В концовке Вандерсон поразил ворота Беленова, а в компенсированное время с поля выгнали Кристиана Рамиреса.
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