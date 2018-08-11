День удалений в чемпионате России

Опытный Кирилл Набакин сильно подвёл свою команду сегодня. В начале второго тайма этот защитник ЦСКА ни с того ни с сего пнул ногой игрока «Енисея» Огуде. Арбитр Галимов был справедлив – красная карточка. «Питерец.ру» видел подобный фол вчера в матче «Манчестер Юнайтед» и «Лестера»: тогда нарушение игрока манкунианцев судья не заметил.

«Енисей» использовал численное преимущество быстро. Михаил Костюков с передачи Дарко Бодула забил исторический гол – первый для красноярского клуба на высшем уровне. Однако тот же Бодул «привёз» пенальти в ворота «Енисея», который реализовал новичок армейцев Абель Эрнандес. Тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев комментировать назначение пенальти в ворота своей команды не пожелал.

Петербуржец Левников превзошёл Галимова в заочном соревновании по красным карточкам. В матче «Спартака» и «Анжи» Левников удалил двух игроков махачкалинской команды. Сначала Понсе получил прямую красную карточку за фол против Глушакова. А защитника Белорукова Левников изгнал с поля после второго предупреждения. Спартаковцы забили лишь однажды: сразу после второго удаления у «Анжи» отличился Зе Луиш.