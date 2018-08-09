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Крах «Зенита» в Минске: виноват Лодыгин или Семак?

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
0:4 от минского «Динамо» стали огромным разочарованием для болельщиков «Зенита».

Юрий Лодыгин не смог воспользоваться шансом проявить себя: три пропущенных мяча в первом тайме. Сергей Семак не стал менять голкипера, выпустив на второй тайм Ерохина и Заболотного. Однако 0:3 превратились в 0:4. Урош Николич дважды забил ДАКу в предыдущем раунде, сделал серб дубль и сегодня. Лодыгин не в силах был помешать Николичу превратить счёт из разгромного в позорный. «Питерец.ру» не сомневается, что счёт 0:4 в первом матче фактически выбил «Зенит» из Лиги Европы. Причины этого разгрома уже обсуждаются по телевидению и в Сети. Одна из причин – состав, который выставил Семак, но есть и другие.

По горячим следам высказался принимавший участие в этой игре Александр Анюков. Защитник «Зенита» заявил:

«Для нас это вообще позор. При всём уважении к «Динамо»,.. так играть, как мы играли первый тайм… Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками.»

Любители статистики уже вспомнили: крупнее «Зенит» проигрывал в еврокубках ещё в советские времена, пропустив 5 безответных мячей от «Штутгарта» почти 30 лет назад.
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