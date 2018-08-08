Фёдор Смолов может перейти в «Локомотив»

СМИ сообщили: в сферу интересов «Локомотива» входили нападающие Карлос Бакка («Милан»), Вильфрид Бони («Суонси») и Мунир («Барселона»). «Питерец.ру» считает, что Бакка или Бони могли бы серьёзно усилить атаку «Локомотива». При одном условии – если бы они не играли в России спустя рукава. Болельщикам чемпиона России нужно поскорее забыть Шкулетича и Хенти.

Но из-за причин финансового характера ни один из вышеперечисленной тройки форвардов в чемпионат РПЛ не переберётся. А если нельзя купить иностранца – тогда можно вспомнить о Фёдоре Смолове. По неофициальной информации «Локомотив» готов перевести на счёт «Краснодара» 9 млн евро, что ниже транферной стоимости пенальтиста Смолова. При этом платить Смолову в новом клубе могут более 3 млн евро за сезон – в рубли переводите сами.

Андрей Червиченко уже высказался о возможности появления Смолова в стане «Локомотива»:

«Я бы никогда не подписал Смолова в свой клуб. Даже близко к команде его бы не подпустил. Он ведь не просто так стоит, он не в состоянии бегать. Почему? Думаю, авария дала ответ на этот вопрос: у Смолова – большие проблемы с режимом.»