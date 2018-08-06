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Аксель Витсель перешёл в дортмундскую «Боруссию»

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
bvb.de
Успешный для бельгийцев чемпионат мира привёл к повышению спроса на «Красных дьяволов».  

Даже играя в чемпионате Китая, Аксель Витсель продолжал регулярно призываться в сборную Бельгии. На российском «Мундиале» Витсель был твёрдым игроком основы, а ведь такое же амплуа у харизматичного Маруана Феллайни из «Манчестер Юнайтед».

«Питерец.ру» обратил внимание на переезд Витселя в Дортмунд по следующей причине. Этот бельгийский полузащитник – одна из знаковых покупок «Зенита». К сожалению, с ним «сине-бело-голубые» достигли не всех намеченных целей. Уход Витселя в китайский «Тяньцзинь» был обусловлен двумя факторами: продлевать контракт бельгиец не собирался, к тому же деньги в КНР ему предложили просто астрономические.

Сработал пункт в контракте: если «Тянцзиню» предложат 20 млн евро, Витсель может уйти досрочно. «Боруссия» решила укрепить опорную зону именно Витселем. Да и результаты игры Витселя видны невооружённым глазом: «Тяньцзинь» успешно выступил в чемпионате, а сам «Одуванчик» за 47 матчей забил 6 голов.

Переход в «Боруссию» сопровождался «трансферными формальностями», но успешно завершился. В Дортмунде Витселю будут платить 10 млн евро за сезон.
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