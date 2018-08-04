Олег Шатов снова стал одним из лидеров «Зенита»

Автором победного мяча в ворота тульского «Арсенала» стал Олег Шатов: во втором тайме полузащитник «Зенита» поразил ворота Левашова. А в игре 1-го тура с «Енисеем» Шатов ассистировал Далеру Кузяеву. «Гол+пас» - прекрасное начало чемпионата для вернувшегося из аренды футболиста.

«Питерец.ру» отмечает, что Сергей Семак почти не внёс изменений в стартовый состав «сине-бело-голубых» по сравнению со стартовой игрой сезона. Только Кузяев вытеснил из основы Эрнани, остальные 10 игроков вновь вышли в стартовом составе.

Нельзя не сказать и о центральном матче субботы. «Локомотив» и «Спартак» голов друг другу не забили. Если железнодорожнику Гильерме не привыкать «сушить» матчи в чемпионате России, то его визави Максименко может гордиться «сухарём» в игре с триумфатором прошлого сезона. 20-летний Максименко не пропускает второй матч подряд, и некогда основной голкипер «Спартак» Ребров, похоже, окончательно становится резервистом. А после возвращения в строй Селихова Ребров и вовсе может стать третьим вратарём «красно-белых».