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Второй тур начался с ничьей «Динамо» и «Рубина»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
sportfm.ru
В составе казанцев отличился Дмитрий Полоз, который мог бы забивать и за «Зенит».

«Питерец.ру» решил заглянуть в историю встреч динамовцев с «Рубином» в Москве. В 2003 году команды тоже сыграли вничью в первом матче на высшем уровне в чемпионатах России. Легко угадать, кто руководил «Рубином» в той игре, состоявшейся 15 лет назад – Курбан Бердыев!

В составе казанского клуба хватало игроков, так или иначе связанных с «Зенитом». В стартовом составе вышли Цаллагов, Могилевец и Полоз, а Бухаров ещё в первом тайме заменил получившего травму Азмуна. Роковым для иранца стал удар по ногам от защитника Рыкова.

Счёт открыли динамовцы: уже на 14-й минуте Жоаозиньо помог отличиться Черных. Если динамовский бразилец выйдет на тот же уровень игры, которую он показывал несколько сезонов назад в «Краснодаре», то Жоаозиньо сможет стать главной звездой «бело-голубых».

Окончательный счёт матча установился после «зенитовского» гола, который организовали Могилевец и Полоз. Первый отдал пас, второй нанёс точный удар по воротам Шунина – 1:1. Так «Рубин» набрал 4 очка (в первом туре коллектив Бердыева одолел дома «Краснодар») и стал промежуточным лидером.
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