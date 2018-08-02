Нарушителю Смолову грозит арест

Авария принадлежащего Фёдору Смолову BMW в Краснодаре обрастает новыми подробностями. После допроса в полиции очевидное подтвердилось: за рулём дорогой иномарки был сам Смолов, а не кто-либо ещё. Сразу после происшествия в ночь на 1 августа информация была противоречивой. Якобы Смолова не было в машине, а если и был, то за рулём был кто-то ещё. Футбольный клуб «Краснодар» занял позицию: «Фёдор жив и здоров.»

Пресс-служба «Краснодара» не лукавила: официальной информации не было по очень простой причине. На место аварии не были вызваны сотрудники ГИБДД. В интернете обсуждается вопрос: а не уличная ли гонка имела место?

Только за то, что Смолов с места аварии не вызвал ГИБДД, его должны лишить прав. А незадачливый Фёдор был не только в машине, но и управлял ей. Это сам неудачник чемпионата мира подтвердил при опросе полицейскими. «Питерец.ру» удивился, что Смолова опрашивали в присутствии службы безопасности «Краснодара»: полицейских-то нападающему явно бояться нечего. Версия Смолова: он выпил плохо себя почувствовал, и машину занесло.