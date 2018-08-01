«Спартак» сыграет с командой Луческу в квалификации Лиги Чемпионов

После 1:2 в гостях в первой игре шансы «Базеля» котировались выше. Но ответный матч завершился для «Базеля» с катастрофическим счётом 0:3. ПАОК примечателен для российского болельщика тем, что тренирует его Рэзван Луческу – сын Мирчи. «Питерец.ру» посмотрел тренерскую биографию Луческу-младшего: Рэзван возглавлял и сборную Румынии и конфликтовал с Адрианом Муту.

Сегодня «Базель» много атаковал: 15 ударов (7 – в створ) по воротам Пасхалакиса. Но забивали гости: африканец Варела открыл счёт в первом тайме, Прийович и Эль-Каддури отличились во втором. Так и не восстановились от повреждений Талант Джака и Кузманович, но слишком безнадёжное поражение потерпел «Базель» сегодня.

«Спартаку» нужно серьёзно изучить ПАОК. В Греции играть традиционно сложно, а победа в Базеле со счётом 3:0 говорит и об успешности «выездной» модели Луческу. Звёзд в ПАОКе нет: капитаном команды является поигравший в «Вольфсбурге» португалец Вьеринья. Есть в составе ПАОКа и бывший футболист «Зенита» – 29-летний бразилец Маурисио.