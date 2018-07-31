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» » ЦСКА потерял очки в Самаре, а «Локомотив» усилился Хёведесом

ЦСКА потерял очки в Самаре, а «Локомотив» усилился Хёведесом

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
120 минут игры в жару в матче за Суперкубок не прошли даром для ЦСКА.

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов смог не пропустить от ЦСКА в завершившем 1-й тур матче в Самаре. «Питерец.ру» отмечает высокую посещаемость этой игры: «Самара-Арена» была заполнена почти на 90% (почти 40 тысяч зрителей).

Андрей Тихонов может быть доволен: ничья с армейцами – отличное начало чемпионата. Реальный момент был во втором тайме у нападающего москвичей Чалова, но выручил Конюхов. Но ЦСКА довольствовался ничьей и теперь отстаёт от пяти выигравших в стартовом туре команд – «Зенита», «Рубина», «Спартака», «Ростова» и «Анжи».

«Локомотив» удивил громким подписанием: за неизвестную сумму состав действующего чемпиона России пополнил ЧЕМПИОН МИРА Бенедикт Хёведес. Сезон – 2017/2018 немецкий защитник, которому 30 лет, провёл в «Ювентусе». Однако травмы не позволили Хёведесу раскрыться в Серии А. «Питерец.ру» одобряет трансферную кампанию «Локомотива». Летом в команду Юрия Сёмина помимо Хёведеса пришли арендованный Гжегош Крыховяк и доставшийся «Локомотиву» бесплатно Брайан Идову.
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