Драматичная ничья чемпиона России в Уфе

«Питерец.ру» обратил внимание на стартовый состав «Локомотива», которому в этом сезоне предстоит защищать титул чемпиона. Основным вратарём железнодорожников который год подряд остаётся Гильерме: сегодня бразильский россиянин команду выручил. Сам же голкипер «привёз» пенальти в свои ворота, сбив Игбуна в самом конце второго тайма. Но футбольная примета сработала: бил 11-метровый «пострадавший», и Гильерме исправился, угадав направление удара.

В центре обороны играл 32-летний хорват Чорлука, а центр поля цементировал ещё более возрастной Игорь Денисов (34 года). В запасе «Локомотива» остались Брайан Идову, Борис Ротенберг и Дмитрий Тарасов.

А ведь в первом тайме «Локомотив» мог выйти вперёд, если бы не отсутствие системы видеоповторов в нашем футбольном первенстве. Эдер забил гол в момент, когда его партнёры находились в офсайде. Главный арбитр Михаил Вилков из Нижнего Новгорода взятие ворот Беленова отменил из-за «вне игры». А Юрий Сёмин посетовал на этот эпизод после финального свистка.

ЦСКА ещё предстоит сыграть свой матч в Самаре завтра.