ента новостей

22:57
Драматичная ничья чемпиона России в Уфе
20:17
ККИ проигрывает незаконной торговле в Петербурге
20:16
Студенты Петербурга собирают виноград и персики
20:12
На Вантовом мосту перекроют две полосы движения
20:11
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют съезд
20:08
На КАД между Октябрьской набережной и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
12:54
В Ленобласти трехлетняя девочка погибла от удара током
08:10
«Посылка» для депутата
18:49
Трудная победа «Зенита» в Тюмени
18:24
Бортко и Вишневский выступили на митинге 28 июля
15:31
Реконструкция "Штурм Кёнигсберга" на День ВМФ
23:06
«Спартак» начал чемпионат с минимальной победы
12:50
ЦСКА стал победителем странного Суперкубка
00:38
«Весь этот джаз» на крыше клуба MOD
15:17
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
15:13
В День ВМФ «ПетербургГаз» зажжет факелы Ростральных колонн
15:09
Организаторов нелегальных экскурсий по крышам накажут рублём
11:38
Активисты ОНФ в Санкт-Петербурге провели рейд по ликвидации незаконной наружной рекламы
09:26
В Невском районе на пожаре погибли два человека
07:56
Серебро за свет
23:40
Еврокубковый дебют «Уфы» и перспективы «Спартака» в квалификации ЛЧ
12:24
В Красногвардейском районе задержан пьяный водитель
12:10
В Петербурге подростка госпитализировали после падения со скалодрома
12:04
Георгий Полтавченко посетил оборонно-патриотические сборы
11:55
В Пушкине нашли минометную мину
11:43
Струнный квартет «Пушкин-квартет» исполнит программу «Романтическая музыка любви»
11:41
Спектакль «Контрабас»
11:39
В Ленобласти подростка ранили ножом в живот
09:43
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
09:31
В Токсовском тоннеле Санкт-Петербурга введут реверсивное движение
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Драматичная ничья чемпиона России в Уфе

Драматичная ничья чемпиона России в Уфе

0
48
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
epa.eu
«Локомотив» мог как выиграть, так и проиграть матч 1-го тура.

«Питерец.ру» обратил внимание на стартовый состав «Локомотива», которому в этом сезоне предстоит защищать титул чемпиона. Основным вратарём железнодорожников который год подряд остаётся Гильерме: сегодня бразильский россиянин команду выручил. Сам же голкипер «привёз» пенальти в свои ворота, сбив Игбуна в самом конце второго тайма. Но футбольная примета сработала: бил 11-метровый «пострадавший», и Гильерме исправился, угадав направление удара.

В центре обороны играл 32-летний хорват Чорлука, а центр поля цементировал ещё более возрастной Игорь Денисов (34 года). В запасе «Локомотива» остались Брайан Идову, Борис Ротенберг и Дмитрий Тарасов.

А ведь в первом тайме «Локомотив» мог выйти вперёд, если бы не отсутствие системы видеоповторов в нашем футбольном первенстве. Эдер забил гол в момент, когда его партнёры находились в офсайде. Главный арбитр Михаил Вилков из Нижнего Новгорода взятие ворот Беленова отменил из-за «вне игры». А Юрий Сёмин посетовал на этот эпизод после финального свистка.

ЦСКА ещё предстоит сыграть свой матч в Самаре завтра.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

21-07-2017, 21:48
«Локомотив» обыграл ЦСКА в гостях – 3:1
1-10-2016, 21:38
«Локомотив» Юрия Сёмина снова не смог победить
30-07-2016, 19:42
Нулевой ничьей закончился матч «Зенита» и «Локомотива» в 1-м туре
30-04-2016, 21:40
Ошибка арбитра помогла «Спартаку» победить «Локомотив»
1-11-2015, 23:13
«Кубань» — «Локомотив» 6:2. Что это было?
13-04-2013, 15:58
«Зенит» вырвал победу у «Локомотива» с минимальным счетом – 1:0

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
169
24-07-2018, 14:39
Массовое ДТП на КАД
0
273
9-07-2018, 12:01
В ДТП в Московском районе пострадали три человека
0
289
9-07-2018, 11:56
В Ленобласти в ДТП погиб мотоциклист
0
289
5-07-2018, 09:11
В Петербурге пьяный водитель въехал в дом
Наверх