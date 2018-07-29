Трудная победа «Зенита» в Тюмени

«Енисею» пришлось играть стартовый матч в высшем футбольном дивизионе не в Красноярске, а в Тюмени. Стадион с советским названием «Геолог» может вместить всего 13 тысяч зрителей, и сегодня он был заполнен процентов на 80.

«Питерец.ру» особое внимание обратил на стартовый состав первого официального матча Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита». Место в воротах предсказуемо занял Лунёв, а вот в защите вышел Набиуллин. Почти 70 минут отыграл сегодня Эрнани, а вот Ригони не вышел даже на замену. Вернувшийся из аренды Олег Шатов отыграл весь матч и выдал результативную передачу на Кузяева.

Победа далась нелегко: на 80-й минуте на табло горели нули. Голкипер Давид Юрченко пропустил только на 81-й минуте: отличился сохранивший великолепную форму чемпионата мира Артём Дзюба. Поучаствовал Дзюба и во втором голе «Зенита», отдав «предголевой пас» на Шатова. Огорчил Юрченко вышедший на замену Кузяев – 2:0 и первые 3 очка в чемпионате – 2018/2019.

Семак решил сыграть сегодня с одним форвардом. С одной стороны, именно этот форвард (Дзюба) и стал героем игры. Но ведь как долго «Зенит» не мог забить!