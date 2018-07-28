«Спартак» начал чемпионат с минимальной победы

Отсутствие основного голкипера Селихова не стало для «Спартака» проблемой. «Питерец.ру» ожидал увидеть сегодня в воротах московского клуба Реброва, но Каррера выбрал молодого Максименко. В прошлом сезоне «Оренбург» забил «Спартаку» в обоих матчах, но сегодня Максименко отстоял «на ноль».

Удачно начал чемпионат России французский защитник Самюэль Жиго – победный мяч в первой же официальной игре. Спартаковцы быстро открыли счёт: Жиго отличился уже на 4-й минуте. В дальнейшем «красно-белые» создали больше моментов, но победили со скромным счётом 1:0.

«Питерец.ру» отмечает и гостевую победу «Анжи» над «Уралом». Екатеринбургская команда, которую тренирует Дмитрий Парфёнов, имела подавляющее преимущество: счёт ударов 16–1 в пользу «Урала». Тем обиднее итоговое поражение уральцев: румын Антон застал врасплох Годзюра на 83-й минуте. Выступающий теперь за «Урал» Джамалдин Ходжаниязов в матче 1-го тура остался в запасе.

«Ростов» Валерия Карпина сейчас играет с «Тереком». Ростовчане ведут после точного удара Сигурдарсона, при этом изгнан с поля защитник грозненцев Андрей Семёнов.