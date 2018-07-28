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ЦСКА стал победителем странного Суперкубка

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
sport-express.ru
Из-за прекращения существования футбольного клуба «Тосно» с «Локомотивом» сыграл ЦСКА.  

Почему ЦСКА, а не финалист Кубка России курский «Авангард» стал соперником чемпиона страны – обсуждение этой темы продолжается и сегодня. Однако регламент позволил состояться этому матчу, который прошёл в Нижнем Новгороде в присутствии более чем 40 тысяч человек.

Если «Локомотив» играл в боевом составе, то у ЦСКА были кадровые проблемы. В защите вышли играть исландец Магнуссон и бразилец Бекао. Витиньо сыграл свой последний матч за ЦСКА: сегодня он официально стал игроком «Фламенго». Алан Дзагоев снова получил травму в первом тайме, но победить армейцам это не помешало.

Футбол обе команды показали довольно скучный: в основное время голов команды не забили. Решающим стал удар Хосонова в овертайме: ЦСКА смог удержать минимальное преимущество в счёте. Помогло армейцам и удаление Кверквелия.

«Питерец.ру» считает оправданием нерезультативной игре обеих команд установившуюся в Нижнем Новгорое жару. Корреспондент «Спорт-Экспресса» обратил внимание, что по ходу матча на стадионе стало невозможно купить воды.
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