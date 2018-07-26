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Еврокубковый дебют «Уфы» и перспективы «Спартака» в квалификации ЛЧ

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.readfootball.com
Участие уфимской команды в отборе Лиги Европы – заслуга и Сергея Семака.  

Историческим получился для ФК «Уфа» матч в квалификации Лиги Европы против словенской команды «Домжале». Победить российской команде, которую сейчас тренирует Сергей Томаров, не удалось – ничья 0:0. Теперь уфимцам остаётся уповать на победу или результативную ничью в гостях.

Соперником «Спартака» в квалификации Лиги Чемпионов вероятнее всего станет швейцарский «Базель». Поражение со счётом 1:2 в гостях от ПАОКа оставляет «Базелю» хорошие шансы пройти дальше. К тому же в Греции не смог выйти на поле Торган Джака.

«Питерец.ру» следил и за другими матчами в квалификации главного клубного турнира Европы. «Црвена Звезда», за которую выступает Милан Родич, уверенно выиграла у «Судувы» (3:0). Польская «Легия», несмотря на множество ударов по воротам соперника, уступила дома «Спартаку» из Трнавы. Выигрывавший и Кубок Чемпионов, и Лигу Чемпионов «Аякс» победил дома австрийский «Штурм» (2:0). Голы у «Аякса» забили участники чемпионата мира – Хаким Зиеш из Марокко и Лассе Шоне из Дании. Новичок голландского клуба Душан Тадич вышел в этой игре на замену.
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