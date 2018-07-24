Хавьер Рибалта – спортивный директор «Зенита»

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что испанец Хавьер Рибалта заключит с «Зенитом» 3-летний контракт и станет новым спортивным директором петербургского клуба. Эта должность оставалась вакантной после кончины Константина Сарсания.

В прошлом сезоне Рибалта работал в английском «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» успели провернуть этим летом два громких трансфера, пригласив Фреда и молодого Далота. Дальнейшая селекционная работа команды Жозе Моуриньо будет вестись уже без Рибалты.

«Питерец.ру» считает Рибалту творцом едва ли не самой эффективной сделки в истории футбола. Новоиспечённый чемпион мира Поль Погба обошёлся «Ювентусу» в 1 млн евро, который «Старая синьора» заплатила «Манчестер Юнайтед». А когда в Манчестере опомнились, возвращать Погба пришлось за 100 с лишним миллионов (серьёзно обогатился на той сделке агент Райола).

Учитывая менеджерские таланты Рибалты, будем ждать от «Зенита» новых приобретений. Новый сезон начинается совсем скоро, а приучивший общественность к громким покупкам четырёхкратный чемпион России пока только отдаёт или возвращает своих футболистов из аренды.