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» » Хавьер Рибалта – спортивный директор «Зенита»

Хавьер Рибалта – спортивный директор «Зенита»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
sport.es
Бывший скаут «Манчестер Юнайтед» занял должность, на которой работал Константин Сарсания.  

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что испанец Хавьер Рибалта заключит с «Зенитом» 3-летний контракт и станет новым спортивным директором петербургского клуба. Эта должность оставалась вакантной после кончины Константина Сарсания.

В прошлом сезоне Рибалта работал в английском «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» успели провернуть этим летом два громких трансфера, пригласив Фреда и молодого Далота. Дальнейшая селекционная работа команды Жозе Моуриньо будет вестись уже без Рибалты.

«Питерец.ру» считает Рибалту творцом едва ли не самой эффективной сделки в истории футбола. Новоиспечённый чемпион мира Поль Погба обошёлся «Ювентусу» в 1 млн евро, который «Старая синьора» заплатила «Манчестер Юнайтед». А когда в Манчестере опомнились, возвращать Погба пришлось за 100 с лишним миллионов (серьёзно обогатился на той сделке агент Райола).

Учитывая менеджерские таланты Рибалты, будем ждать от «Зенита» новых приобретений. Новый сезон начинается совсем скоро, а приучивший общественность к громким покупкам четырёхкратный чемпион России пока только отдаёт или возвращает своих футболистов из аренды.
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