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«Зенит» мечтает о Мине, но удовольствуется Кадаром

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Слухи о переходе колумбийца Йерри Мины в «Зенит» вряд ли воплотятся в реальность.

Защитник сборной Колумбии и «Барселоны» Йерри Мина стал одним из главных открытий чемпионата мира по футболу в России. Мина не только хорошо играл в обороне, но и стал главным бомбардиром своей команды, затмив Хамеса Родригеса и Радамеля Фалькао.

Информация о возможном переезде Мины из Барселоны в Санкт-Петербург появилась в СМИ и сразу стала темой для обсуждения. Слишком уж велика трансферная цена колумбийца. Если в начале 2018 года «Барселона» заплатила бразильскому «Палмейрасу» примерно 12 млн евро, то сейчас Мина может стоить все 30 млн. Судя по настроению Сергея Семака в период подготовки команды к новому сезону, громких приобретений нынешний «Зенит» вообще не планирует.

В 2014 году «Зенит» провёл один из лучших трансферов по соотношению «цена – качество», пригласив блеснувшего на «Мундиале» Гарая. Но на отступные за Мину в клубной кассе может просто не оказаться денег, к тому же желающих видеть в своей команде забивного защитника явно прибавилось.

Поэтому «Питерец.ру» склонен верить информации о том, что потенциальным новичком в линии обороны «сине-бело-голубых» станет Тамаш Кадар.
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