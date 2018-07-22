ента новостей

00:19
Кто вместо Кайла Курича?
22:23
Павлу Дацюку исполнилось 40 лет, но на пенсию он не собирается
16:13
Лекция Юрия Савельева «Русский стиль. Истоки и эволюция. Архитектура»
16:09
В Токсовском тоннеле Санкт-Петербурга введут реверсивное движение
16:03
В Ленобласти утонул молодой охранник
15:55
Активисты ОНФ проводят мониторинг детских оздоровительных лагерей Санкт-Петербурга
21:36
Алекс Овечкин – спортсмен года в США
21:00
Денис Четырбок предложил сделать бесплатным проезд в транспорте для участников марафона «Белые ночи»
12:38
Танцы на крыше
12:22
В Петербурге внук задушил бабушку-блокадницу
12:08
В Невском районе сгорел автобус
12:05
В Кировском районе Ленобласти горел дачный дом
11:56
В Ладожском озере утонул 10-летний мальчик
21:39
Рабинер заявил в полицию на Кирьякова за удар по лицу
21:09
Петербургская компания заменит иностранный препарат для почек аналогом
10:43
В Невском районе отец жестоко избил малолетнего сына
10:29
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда
00:12
Семаку не нужны Полоз, Юсупов и Цаллагов
22:01
Концерт "Моцарт на крыше"
10:56
Романтический и нежный концерт «В ритме вальса»
10:46
Незабываемое выступление от Violin Valentï
10:41
В Колпино из окна выпал ребенок
10:38
В Калининском районе на пожаре погиб подросток
10:31
ОНФ в Петербурге добивается улучшения экологической обстановки в акватории и на берегу Суздальских озер
23:46
Игорь Оноков покинул баскетбольный «Зенит»
19:30
Цикл лекций «Русский стиль» в Музее Фаберже
16:49
Команда Петербургского политеха стала победителем Конкурса на поддержку социально значимых инициатив
12:41
В Петроградском районе ребенок выпал из окна
12:33
В Петербурге ведут борьбу с несанкционированными свалками
12:08
На трассе "Кола " вновь разведут Ладожский мост
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Кто вместо Кайла Курича?

Кто вместо Кайла Курича?

0
19
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
basket.fc-zenit.ru
Уход снайпера-легионера стал неприятным событием для баскетбольного «Зенита».

Тренерский штаб и болельщики баскетбольного «Зенита» наверняка рассчитывали на Кайла Курича и в сезоне – 2018/2019. Подвела опция в контракте американского словака. В случае, если Курича желал бы видеть в своих рядах участник Евролиги, «Зенит» обязан был отпустить его. Провалившая уже не первый сезон как в Евролиге, так и в чемпионате Испании «Барселона» оказалась именно таким клубом. Так Курич и покинул ряды «сине-бело-голубых» и отправился в солнечную Испанию. В «Барселоне» компанию Куричу составит ещё один новобранец «сине-гранатовых» – бывший форвард «Панатинаикоса» Крис Синглтон.

Тем временем идёт селекционная работа и в «Зените». 19 июля на сайте клуба появилось официальное сообщение о подписании контрактов сразу с двумя новичками. Оба новых баскетболиста команды Василия Карасёва – американцы. Защитнику Шону Арманду – 26 лет, в «Зенит» он перебрался из чемпионата Турции. Ещё одного новобранца «Зенита» зовут Шон Ютофф: «Питерец.ру» не исключает русских корней у этого 25-летнего форварда (рост Ютоффа – 205 см, вес – центнер).
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

1-12-2017, 22:51
Баскетбольный «Зенит» обыграл «Енисей», лучшими стали Гордон и Карасёв
7-07-2017, 21:56
Воронов, Курич и Симонович перешли в баскетбольный «Зенит»
9-11-2017, 00:29
Драматичная развязка матча «Зенит» - «Тофаш»: выручил Курич
29-10-2014, 10:27
Джош Пауэлл может перейти в «Зенит»
8-02-2018, 00:46
«Зенит» победил в Турине и вышел в плей-офф Еврокубка
16-07-2018, 23:46
Игорь Оноков покинул баскетбольный «Зенит»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
224
9-07-2018, 12:01
В ДТП в Московском районе пострадали три человека
0
242
9-07-2018, 11:56
В Ленобласти в ДТП погиб мотоциклист
0
237
5-07-2018, 09:11
В Петербурге пьяный водитель въехал в дом
0
417
2-07-2018, 11:01
Смертельное ДТП в Рыбацком
Наверх