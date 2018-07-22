Кто вместо Кайла Курича?

Тренерский штаб и болельщики баскетбольного «Зенита» наверняка рассчитывали на Кайла Курича и в сезоне – 2018/2019. Подвела опция в контракте американского словака. В случае, если Курича желал бы видеть в своих рядах участник Евролиги, «Зенит» обязан был отпустить его. Провалившая уже не первый сезон как в Евролиге, так и в чемпионате Испании «Барселона» оказалась именно таким клубом. Так Курич и покинул ряды «сине-бело-голубых» и отправился в солнечную Испанию. В «Барселоне» компанию Куричу составит ещё один новобранец «сине-гранатовых» – бывший форвард «Панатинаикоса» Крис Синглтон.

Тем временем идёт селекционная работа и в «Зените». 19 июля на сайте клуба появилось официальное сообщение о подписании контрактов сразу с двумя новичками. Оба новых баскетболиста команды Василия Карасёва – американцы. Защитнику Шону Арманду – 26 лет, в «Зенит» он перебрался из чемпионата Турции. Ещё одного новобранца «Зенита» зовут Шон Ютофф: «Питерец.ру» не исключает русских корней у этого 25-летнего форварда (рост Ютоффа – 205 см, вес – центнер).