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Алекс Овечкин – спортсмен года в США

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
reuters.com
Премию, которую традиционно получали баскетболисты НБА, на этот раз присудили российскому хоккеисту.

Победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли стала событием историческим и для клуба, и для Александра Овечкина. Очередным отголоском триумфа «Кэпиталз» в плей-офф НХЛ стало присуждение Овечкину премии ESPY «спортсмен года в США». «Питерец.ру» отмечает, что успех «Столичных», в котором форвард сборной России сыграл решающую роль, произвёл впечатление на заокеанскую общественность. Среди номинантов был и баскетболист «Хьюстона» Джеймс Харден, но его клуб дошёл только до полуфинала плей-офф, уступив «Голден Стэйт». А «Вашингтон» в розыгрыше Кубка Стэнли прошёл всех соперников.

Ранее спортсменом года в Соединённых Штатах почти всегда признавали американца. Только немецкому баскетболисту Дирку Новицки удалось получить этот престижный трофей. А в последние годы звание «спортсмен года» уходило только представителям НБА.

Наблюдатели обратили внимание и на примечательный факт из области внешней политики. Дональд Трамп в Хельсинки презентовал свитер Овечкина и шайбу Владимиру Путину. А ведь Овечкин ещё и входит в движение «Putin Team».
Все по теме: хоккей
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