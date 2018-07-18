Рабинер заявил в полицию на Кирьякова за удар по лицу

Сегодня новый виток получил скандал с инцидентом между бывшим футболистом сборной России Сергеем Кирьяковым и известным спортивным журналистом Игорем Рабинером. Последнему досталось кулаком по лицу, но первоначально Игорь Яковлевич обращаться в полицию не хотел.

Кирьяков утверждает, что Рабинер оскорбил его, однако удар-то нанёс именно бывший московский динамовец. По словам Рабинера, он «на расслабоне» шёл из телевизионной студии после эфира и увидел Кирьякова. Ранее Рабинер освещал работу Сергея Вячеславовича в тульском «Арсенале». Кирьяков, нанеся удар, напомнил Рабинеру, что именно ему, как тренеру, «Арсенал» обязан сохранением прописки в РФПЛ. Никто из известных в спортивном мире личностей свидетелем потасовки Кирьякова и Рабинера не стал.

«Питерец.ру» обратил внимание, что Рабинер всё-таки обратился в полицию. Объяснение маститого журналиста такое: это он сделал «не для себя, а для профессии». Рабинер уверен, что «за мнение нельзя бить по лицу». Ждём положенные по закону 10 суток, в течение которых будет решён вопрос об официальном разбирательстве этого чрезвычайного происшествия.