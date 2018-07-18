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» » Семаку не нужны Полоз, Юсупов и Цаллагов

Семаку не нужны Полоз, Юсупов и Цаллагов

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Новый главный тренер «Зенита» не видит этих трёх футболистов в своей команде.

«Питерец.ру» обратил внимание на возвращение Луиша Нету. Португальский защитник отработал годовую аренду в «Фенербахче», где поначалу был игроком основы. Вряд ли «Зенит» сумеет продать 30-летнего игрока, поэтому менеджменту нужно ждать истечения контракта. Хотя на сборах Нету старался, но болельщики не должны забыть его прошлые промахи.

А вот три будут готовиться к сезону в составе других команд. Дмитрий Полоз (на фото) уже получил разрешение на тренировки в составе «Рубина». Клубы ведут переговоры об окончательных условиях аренды Полоза в Казань.

Если «Зенит» решит продать 28-летнего Артура Юсупова, делать это нужно сейчас. Уйдёт Юсупов в аренду на сезон – 2018/2019 (снова в «Ростов»?), и денег за него по истечении срока контракта петербуржцам не получить. А вот решение отказаться от услуг Ибрагима Цаллагова видится спорным. Ставший одним из разочарований чемпионата мира Игорь Смольников и ветеран Александр Анюков – смогут ли они вдвоём закрыть бровку на весь сезон?

Заинтриговал и Семак, который намекнул: «под него» клуб не собирается никого приобретать.
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