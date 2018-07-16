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» » Игорь Оноков покинул баскетбольный «Зенит»

Игорь Оноков покинул баскетбольный «Зенит»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
В июне уже бывший генеральный директор клуба рассуждал о Евролиге, а сегодня его сменил Александр Церковный.  

Ещё недавно рублёвый миллиардер Игорь Оноков размышлял о перспективах попадания баскетбольного «Зенита» в Евролигу. «Питерец.ру» напоминает: «Зенит» два сезона подряд был близок к этой цели, но уступал в плей-офф Единой Лиги ВТБ.

Накануне отставки Онокова с поста генерального директора баскетбольного клуба обозреватели занялись этой темой. Причиной отставки может быть изменившееся положение в «Зените» футбольном: Онокова связывают деловые и человеческие отношения с Сергеем Фурсенко. Стоит ли ждать появления в «Зените» Виктора Хряпы – покажет время. Форвард-ветеран покинул ЦСКА, но СМИ предполагают: следующим местом работы Хряпы может стать именно «Зенит».

Преемником Онокова стал ранее работавший с ярославским «Буревестником» Александр Церковный. Клубный сайт «Зенита» оперативно отреагировал на изменения в руководстве. Теперь триумвират менеджеров БК «Зенит» выглядит так: генеральный директор Церковный, спортивный директор Андрей Спиридонов и директор по подготовке резерва Игорь Заманский.

 
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