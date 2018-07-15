Модрич, Мбаппе, Кейн и Куртуа получили индивидуальные награды чемпионата

«Питерец.ру» уловил настроение футбольной общественности: вне зависимости от исхода финальной игры MVP чемпионата мира в России признают Луку Модрича. Так и получилось: полузащитник сборной Хорватии после поражения своей команды в финале со счётом 2:4 получил ценный индивидуальный трофей. Полузащитник «Реала» этим летом явно достиг высшей точки своей карьеры, которая начиналась ещё во времена отбора сборной России на Евро – 2008.

Забивший великолепный ударом четвёртый гол французской команды в финале Килиан Мбаппе из «ПСЖ» ещё более ожидаемо стал лучшим молодым футболистом ЧМ. Конкурентов у Мбаппе просто не было, учитывая размах свершений быстроногого форварда «трёхцветных».

«Золотую бутсу» Герри Кейну можно воспринимать саркастически. Ведь форвард англичан в плей-офф (включая и проигранный матч за третье место) сумел забить лишь однажды. Да и тот гол в ворота колумбийцев в 1/8 финала Кейн забил с пенальти. А вот у бельгийского вратаря Тибо Куртуа, награждённого «Золотой перчаткой», были достойные конкуренты. Тот же хорват Субашич – специалист по отражению пенальти или харизматичный датчанин Каспер Шмейхель.