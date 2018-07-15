Франция победила Хорватию в очень результативном финале

В 1986 в финале чемпионата мира в Мексике было забито 5 мячей в основное время. Сегодня в Москве – сразу 6. Опасения, что финал мирового первенства окажется скучным и прагматичным, не оправдались.

Ключевым моментом первого тайма стал пенальти, назначенный арбитром после видеопросмотра. Мяч попал в руку Перишичу, который сравнял счёт. Гризманн с «точки» не промахнулся (передав привет Фёдору Смолову), и на перерыв французы ушли, ведя в счёте.

Во втором тайме Дешам заменил «висевшего» на жёлтой карточке Канте на Н'Зонзи. Вскоре после этого отличный удар удался Погба – Субашич был не в состоянии среагировать. Даже при счёте 3:1 французы продолжили атаковать, и отличный гол забил Мбаппе. Сразу же чудовищную ошибку допустил французский голкипер Льорис (Манджукич просто закатил мяч в ворота). Но сил у хорватов не осталось: по меткому замечанию комментатора соперники французов по финалу сыграли на матч больше. Выиграв финал со счётом 4:2, сборная Франции второй раз в своей истории стала чемпионом мира.