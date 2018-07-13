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» » Изнер снова стал соавтором рекордного матча на Уимблдоне

Изнер снова стал соавтором рекордного матча на Уимблдоне

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.epa.eu
Американский теннисист Джон Изнер проиграл пятый сет полуфинального матча со счётом 24:26.

Американец Джон Изнер давно вошёл в историю Уимблдона. Счёт 70:68 в поединке Изнера с французом Николя Маю – разве можно повторить такое? Но и в сегодняшнем полуфинал Изнера с южноафриканцем Кевином Андерсоном стал рекордным.

Поединок протекал именно так, как ожидалось: высокорослые теннисисты без труда брали свою подачу, а брейков за пять сетов (в последнем из которых было сыграно 50 геймов!) набралось очень мало. Первые три партии завершились только на тай-брейке: стартовую взял Андерсон, две последующие – Изнер. Брейк при счёте 4:4 позволил Андерсону сравнять счёт, а зрителей ждал изнурительный пятый сет. Изнер не раз «подвисал» на своей подаче, но сделать брейк его сопернику удалось лишь в 49-м гейме. Первый же матчбол на своей подаче Андерсон реализовал и стал первым финалистом Уимблдона – 2018.

В другом полуфинале встречаются ярчайшие звёзды АТР. Серб Новак Джокович выиграл первый сет у Рафаэля Надаля со счётом 6:4. «Питерец.ру» наблюдает за второй партией: сейчас Надаль подаёт, лидирую 5:3 и может выровнять положение.
Все по теме: теннис
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