«Зенит» 29 июля сыграет с «Енисеем» на «Геологе»

Специфика отечественного футбола: петербургский «Зенит» начнёт чемпионат России матчем в Тюмени. Те, кто судорожно пытается вспомнить, когда тюменская команда успела пробить в РФПЛ «Питерец.ру» кратко напомнит ситуацию.

Играть в Тюмени «Зениту» предстоит с красноярским «Енисеем», стадион которого реконструируется. В прошлом сезоне «Енисей» занял в первенстве ФНЛ третье место (прямые путёвки в высший дивизион получили «Оренбург» и «Крылья Советов»). Красноярцам не пришлось горевать из-за того, что от самарцев они по итогам 38 туров отстали всего на очко. «Енисей» решил исход стыковых игр с «Анжи» уже в первом поединке, выиграв его со счётом 3:0. Но и махачкалинцам не пришлось вылетать из РФПЛ: «Анжи» в итоге занял место лишённого лицензии пермского «Амкара».

В тренерском штабе «Енисея» спартаковцы объединились с динамовцами. Дмитрию Аленичеву помогает ещё один «красно-белый» – Егор Титов. Вратарей тренирует Валерий Клеймёнов (играл в «Динамо» в начале 90-х годов), а за физподготовку отвечает выступавший за «Динамо» в 1994–1996 годах Олег Саматов.