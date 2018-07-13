ента новостей

20:57
Модрич, Мбаппе, Кейн и Куртуа получили индивидуальные награды чемпионата
20:40
Франция победила Хорватию в очень результативном финале
21:53
Бельгия переиграла Англию в Санкт-Петербурге со счётом 2:0
23:49
Изнер снова стал соавтором рекордного матча на Уимблдоне
19:35
Профильное фармацевтическое образование дает высокую вероятность последующего трудоустройства для выпускников
17:14
«Зенит» 29 июля сыграет с «Енисеем» на «Геологе»
13:03
Вечер памяти Алексея Германа
12:53
Почетный донор из Петербурга стал героем недели по версии проекта «Гордость России»
12:38
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
09:42
Концерт в честь 30-летия группы «Король и Шут»
09:35
В Красносельском районе Петербурга в автомашине скорой умер младенец
08:05
Замена автобусов
12:03
Спектакль “Довлатов. Пять углов” на крыше отеля Введенский
12:00
На крыше Roof Cinema покажут легендарный фильм "Исчезнувшая"
11:47
На КАД полностью перекроют два съезда
11:44
В Финском заливе прошла первая тренировка ВМФ перед военно-морским парадом
11:39
В Петербурге девушка выпала с 9-го этажа
09:28
Санкт-⁠⁠Петербург не попал в антирейтинг ОНФ самых мусорных регионов РФ
08:01
Сотрудничество с китайцами
00:21
День ветеранов на Уимблдоне
00:00
Английская драма в «Лужниках»
17:14
Молодые петербуржцы - главный актив летних лагерей России
17:10
Фестиваль «Мост в Корею и День Пусана»
12:49
Студенты-проводники - почти на каждом рейсе РЖД
12:23
В Ленобласти двое преступников отобрали пенсию у пожилой женщины
07:49
Перестали расти зарплаты
00:18
Золотое поколение Бельгии оказалось бронзовым
20:04
Касаткина уступила Кербер в ¼ финала Уимблдона
16:42
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда
13:26
В Петербурге осудили бывшего военнослужащего за кражу миномета
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Зенит» 29 июля сыграет с «Енисеем» на «Геологе»

«Зенит» 29 июля сыграет с «Енисеем» на «Геологе»

0
118
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.sport.ru
Заканчивается чемпионат мира по футболу, и вскоре начнётся чемпионат России – 2018/2019.  

Специфика отечественного футбола: петербургский «Зенит» начнёт чемпионат России матчем в Тюмени. Те, кто судорожно пытается вспомнить, когда тюменская команда успела пробить в РФПЛ «Питерец.ру» кратко напомнит ситуацию.

Играть в Тюмени «Зениту» предстоит с красноярским «Енисеем», стадион которого реконструируется. В прошлом сезоне «Енисей» занял в первенстве ФНЛ третье место (прямые путёвки в высший дивизион получили «Оренбург» и «Крылья Советов»). Красноярцам не пришлось горевать из-за того, что от самарцев они по итогам 38 туров отстали всего на очко. «Енисей» решил исход стыковых игр с «Анжи» уже в первом поединке, выиграв его со счётом 3:0. Но и махачкалинцам не пришлось вылетать из РФПЛ: «Анжи» в итоге занял место лишённого лицензии пермского «Амкара».

В тренерском штабе «Енисея» спартаковцы объединились с динамовцами. Дмитрию Аленичеву помогает ещё один «красно-белый» – Егор Титов. Вратарей тренирует Валерий Клеймёнов (играл в «Динамо» в начале 90-х годов), а за физподготовку отвечает выступавший за «Динамо» в 1994–1996 годах Олег Саматов.
Все по теме: футбол Зенит чемпионат России
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

16-09-2017, 22:12
Петербургское «Динамо» благодаря дублю Барсова обыграло «Тюмень»
21-05-2017, 18:10
Чуда не произошло – «Зенит» остался бронзовым
22-03-2017, 18:35
«Тосно» сыграет с «Динамо» в 28-м туре чемпионата ФНЛ
27-02-2017, 17:57
После победы над «Енисеем» баскетбольный «Зенит» сыграет с «Локомотивом»
9-11-2016, 19:16
Зырянов и «Зенит – 2» не смогли забить в Тюмени
31-10-2016, 23:35
12-й тур чемпионата России завершился победами «Оренбурга» и «Рубина»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
161
9-07-2018, 12:01
В ДТП в Московском районе пострадали три человека
0
180
9-07-2018, 11:56
В Ленобласти в ДТП погиб мотоциклист
0
180
5-07-2018, 09:11
В Петербурге пьяный водитель въехал в дом
0
347
2-07-2018, 11:01
Смертельное ДТП в Рыбацком
Наверх