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Проиграли Швеции, теперь в четвертьфинале ждёт Канада

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.new-iihf.com
Определились все пары ¼ финала чемпионата мира по хоккею.

Шведы в самом начале заключительного матча группового этапа ЧМ умудрились заработать два удаления подряд. Итог – быстрая шайба Капризова, которому ассистировали Дацюк и Гусев. Почти полчаса игрового времени сборная России занимала первое место в группе А, что позволяло сыграть в четвертьфинале с Данией или Латвией.

Однако первое же удаление в составе нашей сборной обернулось пропущенной шайбой, автором которой стал Зибанежад. А на 37-й минуте забил Ракелль, который не набрал очков в предыдущей встрече со Швейцарией. В эпизоде со второй пропущенной шайбой оборона команды Ильи Воробьёва не уследила за Зибанежадом и Ракеллем.

В третьем периоде наша сборная едва не пропустили в большинстве – интригу сохранил Кошечкин. Однако после того, как вместо Василия выпустили полевого игрока, Экхольм очень легко забил в пустые ворота, бросив очень издалека. Итог – 1:3, второе место в группе и встреча с Канадой в первом раунде плей-офф.

В параллельном матче Латвия обыграла Данию (1:0) и смогла пробиться в ¼ финала.

 
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