«Бостон» и «Голден Стэйт» выиграли первые матчи полуфиналов НБА

Если бы в составе «Бостона» играли травмированные Кайри Ирвинг и Гордон Хэйворд, то именно «Селтикс» выглядели бы фаворитами в серии с «Кливлендом». Но трёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс показал космический уровень игры в четвертьфинале с «Торонто». Однако первый матч в Бостоне стал для «Кэвз» кошмарным: «-18» по итогам первой четверти и поражение «-25». Джеймс набрал всего 15 очков, не став даже самым результативным в составе «Кливленда» (у Лава – 17 очков).

Более 18 тысяч зрителей, собравшееся в «Тойота-Центре», стали свидетелями поражения «Хьюстона» от «Голден Стэйт» (106:119). По именам «Хьюстон» выглядел солидно: суперзвезда НБА Джеймс Харден, опытный Крис Пол, фантастически прогрессирующий центровой Клинт Капела, выигрывавший чемпионство с «Лейкерс» Тревор Ариза. В действительности «Воины» превзошли хорошо игравший «Хьюстон», так и не позволив состояться напряжённой концовке. Харден набрал 41 очко, но особой поддержки от партнёров не получил. В составе «Голден Стэйт» самыми результативными стали Кевин Дюрант (37 очков) и Клэй Томпсон.

«Питерец.ру» предполагает, что «Кливленд» ещё выложит свои козыри, «Хьюстону» выйти в финал будет очень сложно.