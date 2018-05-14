Сборная России обыграла Словакию, Шестёркин не пропустил

Словаки могли ещё побороться за выход в плей-офф в случае успеха в матче с нашей командой. Но итоговые 4:0 в пользу дружины Ильи Воробьёва оставили Словакию на пятом месте с отставанием от швейцарцев в 1 очко. Завтра в заключительном туре группового турнира Словакия сыграет с очень слабо выглядящей на чемпионате Белоруссией, а Швецария сразится с Францией.

Наша команда ещё накануне обеспечила себе попадание в плей-офф, но сегодня победила и, что очень важно – не пропустила. Место в воротах занял голкипер СКА Игорь Шестёркин, которые отразил все 23 броска по своим воротам.

Вновь отсутствовал Хафизуллин, поэтому седьмым защитником без пары играл Трямкин. Пропустил этот матч Андронов, получивший повреждение на тренировке.

Соперника сборной России по четвертьфиналу пока предсказать сложно. В группе В уже обеспечили себе выход в плей-офф американцы и финны. Оглушительно проигравшие финнам со счётом 1:5 канадцы постараются занять хотя бы третье место. Соответственно, со второго места в группе А Россия выйдет на Канаду, с первого – на Данию или Латвию.