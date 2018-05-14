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» » Баскетбольный «Зенит» только чудом сможет попасть в Евролигу – 2018/20

Баскетбольный «Зенит» только чудом сможет попасть в Евролигу – 2018/20

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Всё дело в сетке плей-офф Единой Лиги ВТБ.

Поклонникам баскетбольного «Зенита» можно долго размышлять, в каком из матчей регулярного чемпионата Лиги ВТБ команда Василия Карасёва упустила третье место. «Питерец.ру» подозревает, что домашнее поражение от «Автодора» 1 апреля и последовавшее через 3 тура фиаско в Нижнем Новгороде не позволили «сине-бело-голубым» стоять выше в таблице.

Разница огромная: в случае прохождения «Автодора» в первом раунде плей-офф следующим соперником с вероятностью в 99,9% станет ПБК ЦСКА. В 2011 году «Химки» смогли обыграть ЦСКА в финале, с тех пор армейцы выиграли шесть розыгрышей Лиги ВТБ подряд.

Да и «Автодор» не кажется лёгким барьером. В чемпионате саратовцы отстали от «Зенита» на 2 победы. Личные встречи завершились гостевыми победами. Да ещё и Сергей Карасёв получил небольшое повреждение, и может выйти на стартовый матч серии 24 мая не в идеальном состоянии.

«Автодор» тренирует Евгений Пашутин, который сделал себе имя в этой команде ещё в качестве разыгрывающего в 90-е. Лидерами по результативности саратовцев являются американские легионеры: Кларк набрал 30 очков в заключительной игре «регулярки» в Астане.
Все по теме: баскетбол БК «Зенит»
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