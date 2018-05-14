Что дальше будет с ФК «Тосно»?

Резкий зигзаг в истории ФК «Тосно»: сразу после главного успеха в истории клуба из Ленинградской области (Кубка России) последовал вылет из высшего футбольного дивизиона. Безнадёжное поражение в Уфе со счётом 0:5 определило итоговое место команды Дмитрия Парфёнова в чемпионате – пятнадцатое. Это значит, что «Тосно» составило компанию главному аутсайдеру первенства – хабаровским армейцам. Вопросы по следующему сезону остаются: не понятно, сыграют ли тосненцы в Лиге Европы (проблема с лицензированием), да и вообще будущее клуба – в тумане.

По ходу сезона ходили слухи и о финансовых проблемах «Тосно». «Питерец.ру» посмотрел количество спонсоров клуба – их много, но задача сохранения места в элитном дивизионе не выполнена. Помимо «Fort Group» здесь обувной магазин, букмекерская контора, производитель стройматериалов и сеть ресторанов. Президентом клуба является Светлана Пронина, но у любителей футбола «Тосно» по-прежнему ассоциируется с депутатом Государственной Думы Борисом Пайкиным. Этот бизнесмен и политик проиграл округ режиссёру Владимиру Бортко, однако смог избраться в парламент в Брянской области.