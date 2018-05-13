«Зенит»: сезон с Манчини – провал

В заключительном туре именно «Зенит» одержал самую крупную победу, но слишком много разочарований принёс это сезон. Роберто Манчини покидает нашу команду, самое время подвести итоги.

В чемпионате России «Зенит» финишировал пятым, набрав 53 очка. Всего 3 очка – одна победа – отделили «сине-бело-голубых» от бронзы, которую получил «Спартак». Поход за Кубком России, который «Зенит» выигрывал в 1999, 2010 и 2016 годах, завершился в первом же матче. Особенно обидно, что выбило «Зенит» из Кубка петербургское «Динамо». В Лиге Европы после непростой квалификации с «Утрехтом» всё шло блестяще до поры до времени. Но барьер «Лейпцига» стал непреодолимым в 1/8 финала. Менеджмент клуба явно рассчитывал на другие результаты, приглашая итальянского специалиста.

«Питерец.ру» ознакомился и со списком возможных преемников Манчини. Среди них лишь один отечественный специалист, молодой и перспективный. Сергей Семак отлично поработал с «Уфой» в этом сезоне: его команда заняла 6-е место, отстав от «Зенита» на 10 очков. Остальные – иностранцы: Паулу Фонсека, Маурицио Сарри, Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо.