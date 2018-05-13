ента новостей

00:05
Что дальше будет с ФК «Тосно»?
20:39
«Зенит»: сезон с Манчини – провал
00:05
Победили Швейцарию, несмотря на подвиги Андригетто
16:35
ЧМ по хоккею: словацкое упорство и реванш Латвии
20:30
Франция и Дания продолжают борьбу за плей-офф на хоккейном ЧМ
16:35
Оксана Ившина. Литературно-музыкальный вечер «Кружево Шантильи»
16:32
Военно-историческая реконструкция «Последний бой»
14:34
Школьники и ветераны посадили Аллею Победы в Приморском районе
11:03
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют два съезда
10:45
В Ленобласти обезврежен пенсионер-педофил
10:33
Из парка в Зеленогорске похители скульптуры
08:58
Защита ПВО во время футбольного чемпионата
00:44
Крейчи и Пастрняк обыграли сборную России на ЧМ по хоккею
00:02
Солдатская каша и Зарница для самых маленьких петербуржцев
21:53
Кинорежиссёр Эрнест Ясан скончался на 83-м году жизни
17:30
Презентация Мультимедийного зала
17:24
XXIII Международный фестиваль «Музыкальный Олимп»
17:21
Общественники предложили ввести мораторий на выдачу разрешений на травматику
17:15
ККИ: контролирует или терроризирует
17:14
На участке КАД между развязками с Р-21 «Кола» и Октябрьской набережной будут перекрывать полосы для движения
12:02
На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют два съезда
10:05
Фестиваль лета на стадионе «Кировец»
09:53
Парад Победы в Петербурге
09:37
В городе Колпино погиб двухлетний мальчик
09:25
Премьера фильма Алексея Пряхина "Люди как животные (1.1)"
09:25
Выгода летних кафе
21:52
«Тосно» смогло взять Кубок России по футболу
10:08
А он остался…
00:51
Во вторник в Дании не пропустили Мерзликин и Сятери
22:05
Леброн Джеймс сокрушил «Торонто»: «Кливленд» вышел в полуфинал
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Зенит»: сезон с Манчини – провал

«Зенит»: сезон с Манчини – провал

0
62
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Именно словом «провал» охарактеризовал выступление «Зенита» Александр Мостовой.

В заключительном туре именно «Зенит» одержал самую крупную победу, но слишком много разочарований принёс это сезон. Роберто Манчини покидает нашу команду, самое время подвести итоги.

В чемпионате России «Зенит» финишировал пятым, набрав 53 очка. Всего 3 очка – одна победа – отделили «сине-бело-голубых» от бронзы, которую получил «Спартак». Поход за Кубком России, который «Зенит» выигрывал в 1999, 2010 и 2016 годах, завершился в первом же матче. Особенно обидно, что выбило «Зенит» из Кубка петербургское «Динамо». В Лиге Европы после непростой квалификации с «Утрехтом» всё шло блестяще до поры до времени. Но барьер «Лейпцига» стал непреодолимым в 1/8 финала. Менеджмент клуба явно рассчитывал на другие результаты, приглашая итальянского специалиста.

«Питерец.ру» ознакомился и со списком возможных преемников Манчини. Среди них лишь один отечественный специалист, молодой и перспективный. Сергей Семак отлично поработал с «Уфой» в этом сезоне: его команда заняла 6-е место, отстав от «Зенита» на 10 очков. Остальные – иностранцы: Паулу Фонсека, Маурицио Сарри, Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

15-04-2018, 00:27
«Зенит» победил «Анжи», но отстаёт от «Локомотива» на 10 очков
14-03-2018, 01:51
Манчини сорвался…
22-02-2018, 23:58
«Зенит» разделался с «Селтиком» и и прошёл дальше в Лиге Европы
7-11-2017, 23:29
«Зенит» Манчини близок к безголевому антирекорду
15-10-2017, 21:23
«Зенит» проиграл «Арсеналу» из Тулы
24-09-2017, 22:02
«Зенит» одержал важнейшую победу в Краснодаре

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
196
5-05-2018, 17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
0
268
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
230
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
233
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
Наверх