Победили Швейцарию, несмотря на подвиги Андригетто

3 очка в игре со швейцарцами сборная России набрала – задача выполнена. Однако качество игры в обороне снова вызывало вопросы, как и в проигранном матче с чехами (3:4ОТ).

Отлично начав с первых минут, россияне не смогли повести в счёте в первом периоде – 0:0. Когда в дебюте второго периода Кирилл Капризов смог открыть счёт, горячие головы могли подумать, что наша победа будет уверенной. Однако холодным душем стала ответная шайба Унтерзандера в большинстве: малый штраф получил Береглазов. Анисимов и Дадонов организовали вторую шайбу в ворота Берра, а ключевой стала третья. Защитник Нестеров смог забросить её за ТРИ секунды до второго перерыва.

Третий период стал бенефисом Свена Андригетто из «Колорадо». Дважды этот нападающий помогал своей команде сокращать отставание в счёте до минимума (гол+пас). Победной в итоге стала шайба Михаила Григоренко, которому помог отличиться защитник СКА Вячеслав Гавриков. Будь швейцарцы поудачливее на последних минутах, мог случиться и овертайм.

«Питерец.ру» желает Илье Воробьёву наладить игру в обороне, иначе медалей ЧМ не видать.