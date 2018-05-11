Франция и Дания продолжают борьбу за плей-офф на хоккейном ЧМ

Несмотря на то, что французы пропустили первыми в игре со сборной Австрии, «трёхцветные» смогли уверенно победить (5:2). Ещё в первом периоде Флери и Трей смогли вывести Францию вперёд. Во втором тайме австрийский НХЛовец Раффль сравнял счёт, но на второй перерыв команды ушли при счёте 4:2 в пользу французской команды. В дебюте заключительного периода Трей наказал соперника за удаления Раффля, итог – 7 шайб и крупная победа французской сборной. Набрав 6 очков за 5 игр, Франция идёт на шестом месте в группе А, на очко отставая от расположившимися четвёртыми словаков. Обыгравшие накануне сборную России чехи имеют те же 6 очков, что и Франция, и матч в запасе с Белоруссией.

А вот сборная Дании порадовала своих болельщиков, сумев занять промежуточное четвёртое место в группе В. Победа над норвежцами со счётом 3:0 стала для команды-хозяйки второй подряд. Ранее датчане вырвали победу у финнов (3:2), теперь обыграли ещё одну скандинавскую команду. Если в игре с финнами блеснул Миккель Бёдкер, то сегодня «сухарь» заслужил датский голкипер Фредрик Андерсен.