Крейчи и Пастрняк обыграли сборную России на ЧМ по хоккею

Выяснилось, что этому составу сборной России усиление точно бы не помешало. Василий Кошечкин пропустил 4 шайбы, хотя и отразил 20 бросков. Да и тренерский штаб Ильи Вороьёва оказался не готов что-либо противопоставить двум форвардам «Бостон Брюинз» - Пастрняку и Крейчи. Эта парочка буквально разорвала российскую оборону, которая до этого играла на мировом первенстве безупречно.

А ведь «огненный» второй период предыдущего матча чехов, когда их соперниками были швейцарцы, был показательным. Тогда чехи проигрывали 1:3 и 2:4, но смогли начать заключительный отрезок матча вничью.

Теперь россияне занимают второе место в группе А, набрав 10 очков за 4 тура. Шведы впереди на 2 очка, на третьей строчке расположилась Швейцария (9 очков). Чехи идут пятыми, но с Крейчи и Пастрняком в составе они должны выигрывать матчи у Белоруссии, Франции и Чехии.

Наша сборная должна сделать выводы из первого поражения. Столько пропустив от чехов, нужно внимательно присмотреться и к возможному сопернику по четвертьфиналу. Сейчас третьими в группе В идут финны, которые располагают своей суперсвязкой (Ахо и Терявяйнен). Следующий соперник – крепкая Швейцария, в составе которой Берра, Нидеррайтер и Андригетто.