«Тосно» смогло взять Кубок России по футболу

До начала волгоградского финала «Тосно» виделось фаворитом. Всё-таки представитель Ленинградской области играет в РФПЛ, а курский «Авангард» представляет второй дивизион.

Тосненцы оправдали статус фаворита, открыв счёт уже на 10-й минуте. Отличился Алексей Скворцов, но вели в счёте подопечные Парфёнова всего несколько минут. Игорь Киреев помог «Авангарду» быстро отыграться, и первый тайм закончился со счётом 1:1.

Во втором тайме футболисты «Тосно» нанесли более 10 ударов по воротам Александра Кобзева и смогли забить. Автором победного мяча, сделавшего «Тосно» обладателем Кубка России, стал Резван Мирзов. Курской команде не хватило времени и сил, чтобы добиться дополнительного времени – победа «Тосно».

«Питерец.ру» особо отмечает, что этот успех позволит «Тосно» в сезоне – 2018/2019 дебютировать в еврокубках. Колорита придаст возможный вылет тосненцев в ФНЛ. В заключительном туре чемпионата свежеиспечённый кубковый триумфатор должен набирать очки в Уфе и надеяться на осечку «Анжи» в игре с ЦСКА.