ента новостей

21:52
«Тосно» смогло взять Кубок России по футболу
10:08
А он остался…
00:51
Во вторник в Дании не пропустили Мерзликин и Сятери
22:05
Леброн Джеймс сокрушил «Торонто»: «Кливленд» вышел в полуфинал
12:58
В честь Дня Победы «ПетербургГаз» зажжет факелы Ростральных колонн
10:35
В Ленобласти бывшего полицейского обвинили в хищении автомобилей
10:21
Из Ладожского озера извлекли утопленника
10:15
В Колпино двое неизвестных ограбили квартиру
08:15
Долг «Ленфильма»
01:45
ЧМ по хоккею: «сухари» Шестёркина, Кинкейда и Нильссона
17:35
Выставка "Бесценное наследие веков. Японское искусство XVII – XXI вв."
15:08
Благотворительный «Северный Бал»
10:50
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют четыре съезда
09:41
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
09:38
В Ленобласти пенсионерка стала жертвой мошенников
09:20
Отставка правительства
00:17
ЧМ по хоккею: австрийцы разбиты, у финна Ахо – 10 очков за 2 матча
23:55
Юрий Томошевский трагически ушёл из жизни в заграничной поездке
15:03
«Кливленд» и «Бостон» - почти финалисты Востока НБА
01:17
ЧМ по хоккею: великолепный Да Коста и спасение чехов
17:40
Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре»
17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
17:28
В центре Петербурга задержали карманника
15:06
Карри – в строю, но «Воинов» разгромили «Пеликаны»
20:39
ЧМ по хоккею: начали с разгрома Франции – 7:0
19:25
На развязке КАД с Таллинским шоссе на месяц закроют одну полосу
14:38
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
14:04
«Питтсбург» сравнял счёт в серии с «Вашингтоном»
13:09
Ко Дню Победы «ПетербургГаз» проверил оборудование Вечных огней
10:41
Стрельба в страховом центре в Купчино
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Тосно» смогло взять Кубок России по футболу

«Тосно» смогло взять Кубок России по футболу

0
0
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
Дмитрий Парфёнов выиграл свой главный трофей в качестве тренера.

До начала волгоградского финала «Тосно» виделось фаворитом. Всё-таки представитель Ленинградской области играет в РФПЛ, а курский «Авангард» представляет второй дивизион.

Тосненцы оправдали статус фаворита, открыв счёт уже на 10-й минуте. Отличился Алексей Скворцов, но вели в счёте подопечные Парфёнова всего несколько минут. Игорь Киреев помог «Авангарду» быстро отыграться, и первый тайм закончился со счётом 1:1.

Во втором тайме футболисты «Тосно» нанесли более 10 ударов по воротам Александра Кобзева и смогли забить. Автором победного мяча, сделавшего «Тосно» обладателем Кубка России, стал Резван Мирзов. Курской команде не хватило времени и сил, чтобы добиться дополнительного времени – победа «Тосно».

«Питерец.ру» особо отмечает, что этот успех позволит «Тосно» в сезоне – 2018/2019 дебютировать в еврокубках. Колорита придаст возможный вылет тосненцев в ФНЛ. В заключительном туре чемпионата свежеиспечённый кубковый триумфатор должен набирать очки в Уфе и надеяться на осечку «Анжи» в игре с ЦСКА.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

28-02-2018, 22:10
«Тосно» пробилось в полуфинал Кубка России
1-03-2017, 21:55
«Тосно» не смогло пробиться в полуфинал Кубка России
18-08-2017, 21:35
«Тосно» так и не смогло забить СКА из Хабаровска
3-09-2016, 20:45
Рекордная для ФК «Тосно» победа в сезоне
20-09-2017, 23:05
«Тосно» пробилось в 1/8 финала Кубка России, ЦСКА и «Краснодар» вылетели
18-04-2018, 22:39
Дежавю: «Тосно» снова выбило «Спартак» из Кубка России

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
159
5-05-2018, 17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
0
239
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
206
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
206
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
Наверх