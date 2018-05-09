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» » Во вторник в Дании не пропустили Мерзликин и Сятери

Во вторник в Дании не пропустили Мерзликин и Сятери

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.new-iihf.com
Голкиперы сборных Латвии и Финляндии заработали «сухари» в поединках группового этапа.

Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин и прошлый чемпионат мира начал с «сухого» матча с датчанами (3:0). В первом туре нынешнего чемпионата мира Мерзликин дважды пропустил от норвежцев уже в первом периоде, но Латвия смогла получить 2 очка. На встречу с финнами (1:8) Боб Хартли выставил Гудлевскиса, а против Южной Кореи снова вышел Мерзликин. И Элвис не подвёл: 16 сэйвов и победа латвийской сборной со счётом 5:0. «Питерец.ру» обратил внимание, что именно Латвия (5 очков) обосновалась на четвёртом месте в группе В. Получив преимущество по личным встречам над Норвегией (3 очка), команда Мерзликина в 5-м и 7-м турах сыграет с прямыми конкурентами за место в плей-офф – соответственно Германией и Данией.

Хорошо знакомый поклонникам подмосковного «Витязя» Харри Сятери в этом сезоне защищал цвета «Флориды». Однако в НХЛ Сятери больше сидел на лавке за спиной двух конкурентов – Люонго и Раймера. А вот отличиться на чемпионатах мира Сятери уже удавалось: в 2-17 году он вытеснил из основы финнов Корписало. Именно на ЧМ – 2017 Сятери «засушил» бронзовый матч с американцами. На этот раз не смогли забить Сятери слабейшие участники мирового первенства – хоккеисты из Южной Кореи.
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