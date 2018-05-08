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ЧМ по хоккею: «сухари» Шестёркина, Кинкейда и Нильссона

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
fhr.ru
Российская сборная выиграла первые три матча чемпионата с общим счётом 20:0.

Белорусская команда потерпела на старте два поражения – от шведов (0:5) и от французов (2:6). Наставник братьев-славян Дэйв Льюис намучился с заменами голкиперов Кульбакова и Карнаухова, поэтому на игру с россиянами доверил ворота Трусу. Чуда не произошло: российская атака вновь отлично сработала в матче со слабым соперником. Павел Дацюк набрал 3 очка, а Игорь Шестёркин заработал «сухарь».

Немцы не смогли пробить вратаря сборной США Кинкейда. Голкипер «Нью-Джерси» отразил все 24 броска по своим воротам и «засушил» второй матч подряд. Ранее от поймавшего во втором туре кураж Джеффа пострадали хозяева чемпионата – датчане с Регином и Ларсеном в составе.

Не стали упираться французы в игре с заведомым фаворитом – шведами. «Тре крунур» организовали четыре шайбы в ворота Кеменера, а вот поигравший в «Ак Барсе» голкипер «Ванкувера» Андерс Нильссон «засушил» игру. «Питерец.ру» отмечает, что особо напрягаться Нильссону не пришлось: Стефан Да Коста и компания нанесли всего лишь 14 бросков по шведским воротам.

Датчане к радости местной публики пробили в третьем периоде голкипера канадцев. Однако на исход матча это не повлияло: устрашающе выглядевшие вице-чемпионы мира победили со счётом 7:1.
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