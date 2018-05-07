ента новостей

00:17
ЧМ по хоккею: австрийцы разбиты, у финна Ахо – 10 очков за 2 матча
23:55
Юрий Томошевский трагически ушёл из жизни в заграничной поездке
15:03
«Кливленд» и «Бостон» - почти финалисты Востока НБА
01:17
ЧМ по хоккею: великолепный Да Коста и спасение чехов
17:40
Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре»
17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
17:28
В центре Петербурга задержали карманника
15:06
Карри – в строю, но «Воинов» разгромили «Пеликаны»
20:39
ЧМ по хоккею: начали с разгрома Франции – 7:0
19:25
На развязке КАД с Таллинским шоссе на месяц закроют одну полосу
14:38
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
14:04
«Питтсбург» сравнял счёт в серии с «Вашингтоном»
13:09
Ко Дню Победы «ПетербургГаз» проверил оборудование Вечных огней
10:41
Стрельба в страховом центре в Купчино
10:36
В Калининском районе БОМЖ попался на карманной краже
07:54
Налог для самозанятых
23:14
Иеговисты окончательно потеряли 2 млрд рублей
22:13
Выходные под знаком ГТО
17:15
Международный Брянцевский фестиваль раскрывает таланты
17:13
На путепроводе над КАД на месяц введут реверсивное движение
12:09
Выставка скульптур в виде книг
11:39
В Петербурге стартует Фестиваль водных фонариков
11:34
В Петербурге в отделе полиции нашли повешенным задержанного
11:26
В Калининском районе ограблен ювелирный магазин
07:49
Снова свалки
20:26
ФНЛ: «Зенит – 2» выиграл, петербургское «Динамо» сыграло вничью
15:52
Другой Первомай
08:40
Акция в защиту «Телеграм»
21:38
На чемпионат мира – без игроков «Ак Барса»
16:08
Первомай – без Зюганова
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » ЧМ по хоккею: австрийцы разбиты, у финна Ахо – 10 очков за 2 матча

ЧМ по хоккею: австрийцы разбиты, у финна Ахо – 10 очков за 2 матча

0
0
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.kainuunsanomat.fi
Победе над Австрией со счётом 7:0 не стоит придавать значения – почему, узнаете из текста.

Австрийцы выбросили белый флаг ещё до матча со сборной России. Основной вратарь австрийцев Штаркбаум не был заявлен даже в запас – о чём ещё можно говорить? Поэтому 7 шайб российских игроков в ворота запасного вратаря одной из слабейших команд турнира переоценивать не нужно.

Канадцы забросили южнокорейцам 10 шайб, при этом по 3 очка набрали сразу 5 игроков, включая Макдэвида. Настоящим триллером стал важный в турнирном отношении матч немцев с норвежцами. Проигрывая 0:2 в первом периоде, «тевтоны» сравняли счёт. Отношения пришлось выяснять до серии буллитов, победу в которой скандинавам принёс бросок Бастиансена.

Чехи не выставили Павла Францоуза против шведов и проиграли (2:3). «Тре крунур» набрали 6 очков за 2 тура, как и сборная России. Голкипер швейцарцев Рето Берра отстоял «на ноль» в поединке со словаками. Шайбы Шерви и Мюллера позволили Швейцарии победить со счётом 2:0.

«Питерец.ру» отмечает суровую головомойку, которую финны устроили крепкой сборной Латвии. «Суоми» победили с неприличным счётом 8:1, при этом форвард Себастьян Ахо открыл счёт уже на 2-й минуте, набрав за игру ШЕСТЬ очков. Именно Ахо лидирует в бомбардирской гонке ЧМ – 10 (4+6) очков.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-05-2017, 20:33
На чемпионате мира по хоккею Белоруссия всухую проиграла Швейцарии
12-05-2017, 23:04
На ЧМ по хоккею Швеция разгромила Италию, а Чехия – Словению
13-05-2017, 00:16
Вратарь Дам принёс Дании победу над Германией, а Да Коста – мастер буллитов
17-02-2018, 13:44
Олимпийский хоккей: швейцарцы превзошли Россию и Канаду
29-12-2014, 14:02
Вратарь СКА помог российской «молодёжке» крупно победить
5-05-2017, 19:48
Буллит Панарина принёс России вымученную победу над Швецией на ЧМ

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
124
5-05-2018, 17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
0
213
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
187
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
184
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
Наверх