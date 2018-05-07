ЧМ по хоккею: австрийцы разбиты, у финна Ахо – 10 очков за 2 матча

Австрийцы выбросили белый флаг ещё до матча со сборной России. Основной вратарь австрийцев Штаркбаум не был заявлен даже в запас – о чём ещё можно говорить? Поэтому 7 шайб российских игроков в ворота запасного вратаря одной из слабейших команд турнира переоценивать не нужно.

Канадцы забросили южнокорейцам 10 шайб, при этом по 3 очка набрали сразу 5 игроков, включая Макдэвида. Настоящим триллером стал важный в турнирном отношении матч немцев с норвежцами. Проигрывая 0:2 в первом периоде, «тевтоны» сравняли счёт. Отношения пришлось выяснять до серии буллитов, победу в которой скандинавам принёс бросок Бастиансена.

Чехи не выставили Павла Францоуза против шведов и проиграли (2:3). «Тре крунур» набрали 6 очков за 2 тура, как и сборная России. Голкипер швейцарцев Рето Берра отстоял «на ноль» в поединке со словаками. Шайбы Шерви и Мюллера позволили Швейцарии победить со счётом 2:0.

«Питерец.ру» отмечает суровую головомойку, которую финны устроили крепкой сборной Латвии. «Суоми» победили с неприличным счётом 8:1, при этом форвард Себастьян Ахо открыл счёт уже на 2-й минуте, набрав за игру ШЕСТЬ очков. Именно Ахо лидирует в бомбардирской гонке ЧМ – 10 (4+6) очков.