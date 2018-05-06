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«Кливленд» и «Бостон» - почти финалисты Востока НБА

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
В финале восточной конференции НБА наверняка сойдутся «Кэвз» и «Селтикс».

Если бы не травма Кайри Ирвинга, то фаворитом в вероятном финале Восточной конференции НБА «Питерец.ру» назвал бы «Бостон». Ирвинг сыграл бы матчи против «Кливленда», в котором провёл 6 сезонов, с особым настроем.

Ставший в отсутствие Ирвинга основным разыгрывающим «Селтикс» Терри Розье в третьем матче серии с «Филадельфией» набрал 18 очков. На последней минуте филадельфийцы совершили, казалось бы, фатальную потерю, завершившуюся быстрым отрывом «Бостона». Но Белинелли смог перевести встречу в овертайм. Воодушевлённые спасением в основное время, «76-е» создали задел в 5 очков. Но «Бостон» смог догнать и перегнать соперника, при этом центральной фигурой стал центровой «Селтикс» Эл Хорфорд. Ключевой перехват Хорфорда и 2 реализованных штрафных принесли «Бостону» победу (101:98). Оппонент Хорфорда Джоэл Эмбиид (на фото) в этой игре набрал 22 очка и сделал 19 подборов, но «Филадельфия» теперь уступает в серии 0–3.

«Кливленд» добился такого же преимущества 3–0 над «Торонто», выиграв третий матч со счётом 105:103. Не помогли «Рэпторз» ни перестановки в стартовой пятёрке (убрали Ибаку), ни показательное отсутствие в решающей четверти постоянно мазавшего Дерозана.
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